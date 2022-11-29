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Продолжаются дискуссии: Столтенберг о передаче Украине ЗРК Patriot

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
Єнс Столтенберг
Фото: Depositphotos

На данный момент в Североатлантическом союзе продолжаются дискуссии о передаче Украине зенитно-ракетных комплексов Patriot.

Об этом на пресс-конференции в Бухаресте заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

— Наши дискуссии касаются предоставления новых систем, как, например, Patriot, и сейчас по этому поводу идет дискуссия. Но она касается и того, чтобы гарантировать, что уже поставленные системы эффективны и функционируют. А для этого мы должны поставлять запчасти и боеприпасы, — сказал Столтенберг.

По словам Столтенберга, партнеры Украины обсуждают широкий спектр дополнительных систем и как обеспечить стабильную работу систем, переданных украинским защитникам.

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Сегодня в столице Румынии стартовал двухдневный саммит НАТО, на котором собрались главы МИД стран Североатлантического договора.

Ранее Столтенберг заявил, что НАТО следует увеличить поставки топлива, медикаментов, теплой экипировки для военных и другой помощи Украине. Он подчеркнул, что Путин пытается использовать зиму как оружие.

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Как известно, Берлин предложил Варшаве систему Patriot для обеспечения безопасности воздушного пространства после ракеты, которая упала на территории Польши две недели назад. В результате инцидента погибли два человека.

Позже глава польского Минобороны Мариуш Блащак попросил Германию направить системы Patriot в Украину. Министр обороны Германии Кристин Ламбрехт заявила, что использование систем НАТО за пределами ее территории должно быть согласовано всеми государствами-членами.

Но Йенс Столтенберг сказал, что члены организации Североатлантического договора не будут блокировать это решение, заявив, что это могут решать отдельные страны.

Источник: NATO

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