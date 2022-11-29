Продолжаются дискуссии: Столтенберг о передаче Украине ЗРК Patriot

Ноябрь, 29 в 21:08

На данный момент в Североатлантическом союзе продолжаются дискуссии о передаче Украине зенитно-ракетных комплексов Patriot.

Об этом на пресс-конференции в Бухаресте заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

— Наши дискуссии касаются предоставления новых систем, как, например, Patriot, и сейчас по этому поводу идет дискуссия. Но она касается и того, чтобы гарантировать, что уже поставленные системы эффективны и функционируют. А для этого мы должны поставлять запчасти и боеприпасы, — сказал Столтенберг.

По словам Столтенберга, партнеры Украины обсуждают широкий спектр дополнительных систем и как обеспечить стабильную работу систем, переданных украинским защитникам.

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Сегодня в столице Румынии стартовал двухдневный саммит НАТО, на котором собрались главы МИД стран Североатлантического договора.

Ранее Столтенберг заявил, что НАТО следует увеличить поставки топлива, медикаментов, теплой экипировки для военных и другой помощи Украине. Он подчеркнул, что Путин пытается использовать зиму как оружие.

Как известно, Берлин предложил Варшаве систему Patriot для обеспечения безопасности воздушного пространства после ракеты, которая упала на территории Польши две недели назад. В результате инцидента погибли два человека.

Позже глава польского Минобороны Мариуш Блащак попросил Германию направить системы Patriot в Украину. Министр обороны Германии Кристин Ламбрехт заявила, что использование систем НАТО за пределами ее территории должно быть согласовано всеми государствами-членами.

Но Йенс Столтенберг сказал, что члены организации Североатлантического договора не будут блокировать это решение, заявив, что это могут решать отдельные страны.

Источник: NATO