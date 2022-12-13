Україна може отримати системи ППО Patriot на наступному етапі війни – Резніков
Україна може отримати американські зенітні ракетні комплекси Patriot вже на наступному етапі війни.
Про це міністр оборони України Олексій Резніков заявив в інтерв’ю телеканалу CNN.
– Коли в тебе війна, то зброї завжди недостатньо. Нам потрібно більше, особливо систем ППО – це пріоритет номер один, – сказав Резніков.
Міністр оборони пояснив, що Україна не отримала ці комплекси, бо вони складні й дорогі. Але наразі ведуться переговори з партнерами щодо їх отримання.
– Я думаю, що Patriot також будуть на нашому полі бою на наступному етапі, – зазначив Резніков.
Він додав, що Україна також дуже потребує безпілотників для різних цілей.
– Нам потрібні дрони для розвідки, нам потрібні дрони для ударів, нам потрібні антидронові системи. Електронна складова – дуже важливе питання для нас, – сказав міністр оборони України.
На запитання журналіста щодо нещодавніх ударів по російських аеродромах, він сказав, що “це дуже важливо – не курити у небезпечних місцях”.
Резніков також прокоментував удари Росії по українській інфраструктурі.
– Вони атакують наші об’єкти інфраструктури, бо не можуть досягти успіху в боротьбі зі Збройними силами України, – наголосив міністр.
Нагадаємо, генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що тривають дискусії щодо передачі Україні систем ППО Patriot.