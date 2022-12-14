Более 8 тысяч детей принудительно депортированы в Россию — Лубинец
Сейчас в России находятся 12 тысяч украинских детей, 8,6 тысяч из которых были вывезены из Украины принудительно.
Об этом в своем докладе заявил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.
– Нами верифицировано более 12 тысяч детей, из которых около 8600 принудительно депортированы на территорию России, – сказал он.
По его словам, указанные цифры отличаются от информации, обсуждаемой в публичной плоскости о том, что около 150 тысяч украинских детей находятся на территории России.
— Как Омбудсман, вместе с правоохранительными органами, с Офисом генпрокурора, мы знаем, откуда конкретный ребенок был депортирован, где и в каком статусе он проживал на территории Украины, где он сейчас находится на территории РФ, в каком статусе, какие действия проводятся в отношении него российскими властями, — отметил уполномоченный.
Он уточнил, что по каждому частному случаю украинские правоохранители открывают уголовное производство.
– Я могу говорить только о верифицированных, подтвержденных цифрах. Мы можем предполагать, что когда-нибудь совпадут те цифры, которые есть в публичной плоскости, и те, что верифицированы. Но это все время и это работа, которой мы занимаемся, – подытожил Лубинец.