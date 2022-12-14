Более 8 тысяч детей принудительно депортированы в Россию — Лубинец

Декабрь, 14 в 20:35

Сейчас в России находятся 12 тысяч украинских детей, 8,6 тысяч из которых были вывезены из Украины принудительно.

Об этом в своем докладе заявил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

– Нами верифицировано более 12 тысяч детей, из которых около 8600 принудительно депортированы на территорию России, – сказал он.

По его словам, указанные цифры отличаются от информации, обсуждаемой в публичной плоскости о том, что около 150 тысяч украинских детей находятся на территории России.

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— Как Омбудсман, вместе с правоохранительными органами, с Офисом генпрокурора, мы знаем, откуда конкретный ребенок был депортирован, где и в каком статусе он проживал на территории Украины, где он сейчас находится на территории РФ, в каком статусе, какие действия проводятся в отношении него российскими властями, — отметил уполномоченный.

Он уточнил, что по каждому частному случаю украинские правоохранители открывают уголовное производство.