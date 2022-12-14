Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна

Более 8 тысяч детей принудительно депортированы в Россию — Лубинец

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Діти та війна в Україні
Фото: Нацполиция

Сейчас в России находятся 12 тысяч украинских детей, 8,6 тысяч из которых были вывезены из Украины принудительно.

Об этом в своем докладе заявил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

– Нами верифицировано более 12 тысяч детей, из которых около 8600 принудительно депортированы на территорию России, – сказал он.

Читайте
Почти 13 млн украинцев стали переселенцами из-за войны — Лубинец

По его словам, указанные цифры отличаются от информации, обсуждаемой в публичной плоскости о том, что около 150 тысяч украинских детей находятся на территории России.

Сейчас смотрят

— Как Омбудсман, вместе с правоохранительными органами, с Офисом генпрокурора, мы знаем, откуда конкретный ребенок был депортирован, где и в каком статусе он проживал на территории Украины, где он сейчас находится на территории РФ, в каком статусе, какие действия проводятся в отношении него российскими властями, — отметил уполномоченный.

Он уточнил, что по каждому частному случаю украинские правоохранители открывают уголовное производство.

– Я могу говорить только о верифицированных, подтвержденных цифрах. Мы можем предполагать, что когда-нибудь совпадут те цифры, которые есть в публичной плоскости, и те, что верифицированы. Но это все время и это работа, которой мы занимаемся, – подытожил Лубинец.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка