Більше 8 тисяч дітей примусово депортовані до Росії – Лубінець

Грудень, 14 в 20:35

Наразі у Росії перебувають 12 тисяч українських дітей, 8,6 тисяч із яких було вивезено з України примусово.

Про це у своїй доповіді заявив уповноважений Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

– Нами верифіковано понад 12 тисяч дітей, з яких близько 8600 примусово депортовані на територію Росії, – сказав він.

За його словами, зазначені цифри відрізняються від інформації, яка обговорюється в публічній площині щодо того, що близько 150 тисяч українських дітей перебувають на території Росії.

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– Як Омбудсман, разом з правоохоронними органами, з Офісом генпрокурора, ми знаємо, звідки конкретна дитина була депортована, де і в якому статусі вона проживала на території України, де вона зараз знаходиться на території РФ, в якому статусі, які дії проводяться щодо неї російською владою, – зазначив уповноважений.

Він уточнив, що з кожної окремої нагоди українські правоохоронці відкривають кримінальне провадження.