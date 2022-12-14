Почти 13 млн украинцев стали переселенцами из-за войны — Лубинец
Почти 8 млн украинцев (20% фактического населения страны) выехали за границу и почти 5 млн граждан стали переселенцами в пределах своей страны.
Об этом в своем докладе сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.
— К сожалению, мы фиксируем, что 4 миллиона 900 тысяч граждан Украины стали внутренне перемещенными лицами внутри нашего государства. Из них 30% — это пенсионеры и лица с инвалидностью, — заявляет Лубинец.
Кроме того, почти 8 млн украинцев нашли убежище от войны за границей.
— 7 миллионов 900 тысяч человек выехали за пределы страны. Это 20% фактического населения всего нашего государства, — подчеркнул Лубинец.
Он добавил, что 13 млн украинцев вынуждены проживать на временно оккупированных территориях или в районе проведения боевых действий, а 46 тыс. граждан были принудительно вывезены в Россию.