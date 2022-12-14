Почти 13 млн украинцев стали переселенцами из-за войны — Лубинец

Декабрь, 14 в 19:32

Почти 8 млн украинцев (20% фактического населения страны) выехали за границу и почти 5 млн граждан стали переселенцами в пределах своей страны.

Об этом в своем докладе сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

— К сожалению, мы фиксируем, что 4 миллиона 900 тысяч граждан Украины стали внутренне перемещенными лицами внутри нашего государства. Из них 30% — это пенсионеры и лица с инвалидностью, — заявляет Лубинец.

Кроме того, почти 8 млн украинцев нашли убежище от войны за границей.

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— 7 миллионов 900 тысяч человек выехали за пределы страны. Это 20% фактического населения всего нашего государства, — подчеркнул Лубинец.

Он добавил, что 13 млн украинцев вынуждены проживать на временно оккупированных территориях или в районе проведения боевых действий, а 46 тыс. граждан были принудительно вывезены в Россию.