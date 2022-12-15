Чехия признала Голодомор геноцидом украинского народа

Декабрь, 14 в 22:03

14 декабря Сенат Чехии своим решением признал Голодомор геноцидом украинцев.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Twitter.

— Приветствую решение Сената Чехии о признании Голодомора геноцидом украинцев, — написал глава государства.

Зеленский также выразил благодарность “чешским друзьям” за утверждение правды и восстановление исторической справедливости. А также отметил, что наказание за все прошлые и современные преступления России неизбежно.

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Напомним, что 15 декабря Европейский парламент планирует проголосовать резолюцию о признании Голодомора в Украине геноцидом украинского народа.

Перед этим с позитивными результатами голосования касательно признания Голодомора геноцидом украинского народа выступили парламенты Молдовы, Ирландии и Румынии.