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Факти / Україна

Чехія визнала Голодомор геноцидом українського народу

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Чехія визнала Голодомор геноцидом українського народу
Фото: Dreamstime

14 грудня Сенат Чехії своїм рішенням визнав Голодомор геноцидом українців.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у Twitter.

– Вітаю рішення Сенату Чехії про визнання Голодомору геноцидом українців, – написав глава держави.

Зеленський також висловив подяку “чеським друзям” за утвердження правди та відновлення історичної справедливості. А також зазначив, що покарання за всі минулі та сучасні злочини Росії неминуче.

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Нагадаємо, що 15 грудня Європейський парламент планує проголосувати за резолюцію про визнання Голодомору в Україні геноцидом українського народу.

Перед цим із позитивними результатами голосування щодо визнання Голодомору геноцидом українського народу виступили парламенти Молдови, Ірландії та Румунії.

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