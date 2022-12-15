Чехія визнала Голодомор геноцидом українського народу
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14 грудня Сенат Чехії своїм рішенням визнав Голодомор геноцидом українців.
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у Twitter.
– Вітаю рішення Сенату Чехії про визнання Голодомору геноцидом українців, – написав глава держави.
Зеленський також висловив подяку “чеським друзям” за утвердження правди та відновлення історичної справедливості. А також зазначив, що покарання за всі минулі та сучасні злочини Росії неминуче.
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Нагадаємо, що 15 грудня Європейський парламент планує проголосувати за резолюцію про визнання Голодомору в Україні геноцидом українського народу.
Перед цим із позитивними результатами голосування щодо визнання Голодомору геноцидом українського народу виступили парламенти Молдови, Ірландії та Румунії.