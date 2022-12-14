Георгиевские ленты, паспорта РФ и “методички” Кирилла: СБУ обыскала епархии УПЦ МП в 9 областях
Служба безопасности во время контрразведывательных мер на объектах УПЦ МП нашла российские паспорта, георгиевские ленты, символику запрещенной партии ОПЗЖ и “методички” Кирилла относительно распространения вражеской пропаганды через верующих.
Отмечено, что проверка проводилась в Закарпатской, Черновицкой, Ровенской, Волынской, Николаевской, Сумской, Львовской, Житомирской и Херсонской областях.
Кроме этого, обнаружены склады с прокремлевской литературой, в том числе авторства идеолога рашизма Ивана Ильина.
– В этих изданиях представители РФ отрицают существование украинского народа, его языка и культуры, а также ставят под сомнение украинскую государственность. В ходе осмотра церковных помещений в поселке Чернобаевка Херсонской области сотрудники СБУ обнаружили бланки пропусков в оккупационные органы РФ, — говорится в сообщении СБУ.
К тому же в епархии во Львовской области найдены фото скрытых российских документов “об обеспечении взаимодействия с военными комиссариатами РФ”.
На территории церквей в Закарпатской области находилось знамя так называемой “Республики Подкарпатская Русь” с текстом гимна “подкарпатских русинов”.
Также установлено, что местный священник в проповедях называл “безбожниками-сатанистами” людей, празднующих Рождество 25 декабря.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и другим признакам) Уголовного кодекса Украины.
— На территории одного из монастырей Ровенщины разоблачен послушник с российским паспортом и контактами в РФ. Пока СБУ проверяет его возможную причастность к разведывательно-подрывной деятельности в пользу спецслужб страны-агрессора, — добавляют в службе.
А в Роменской епархии найдена клирика с партбилетом Коммунистической партии бывшего СССР.
В настоящее время все изъятые материалы направлены на экспертизу для дальнейших процессуальных действий.