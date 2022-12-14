Декабрь, 14 в 21:22

Служба безопасности во время контрразведывательных мер на объектах УПЦ МП нашла российские паспорта, георгиевские ленты, символику запрещенной партии ОПЗЖ и “методички” Кирилла относительно распространения вражеской пропаганды через верующих.

Отмечено, что проверка проводилась в Закарпатской, Черновицкой, Ровенской, Волынской, Николаевской, Сумской, Львовской, Житомирской и Херсонской областях.

Кроме этого, обнаружены склады с прокремлевской литературой, в том числе авторства идеолога рашизма Ивана Ильина.

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– В этих изданиях представители РФ отрицают существование украинского народа, его языка и культуры, а также ставят под сомнение украинскую государственность. В ходе осмотра церковных помещений в поселке Чернобаевка Херсонской области сотрудники СБУ обнаружили бланки пропусков в оккупационные органы РФ, — говорится в сообщении СБУ.

К тому же в епархии во Львовской области найдены фото скрытых российских документов “об обеспечении взаимодействия с военными комиссариатами РФ”.

Георгиевские ленты, паспорта РФ и “методички” Кирилла: СБУ обыскала епархии УПЦ МП в 9 областях / 7 фотографий

На территории церквей в Закарпатской области находилось знамя так называемой “Республики Подкарпатская Русь” с текстом гимна “подкарпатских русинов”.

Также установлено, что местный священник в проповедях называл “безбожниками-сатанистами” людей, празднующих Рождество 25 декабря.

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По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и другим признакам) Уголовного кодекса Украины.

— На территории одного из монастырей Ровенщины разоблачен послушник с российским паспортом и контактами в РФ. Пока СБУ проверяет его возможную причастность к разведывательно-подрывной деятельности в пользу спецслужб страны-агрессора, — добавляют в службе.

А в Роменской епархии найдена клирика с партбилетом Коммунистической партии бывшего СССР.

В настоящее время все изъятые материалы направлены на экспертизу для дальнейших процессуальных действий.