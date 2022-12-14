Грудень, 14 в 21:22

Служба безпеки під час контррозвідувальних (безпекових) заходів на об’єктах УПЦ МП знайшла російські паспорти, георгіївські стрічки, символіку забороненої партії ОПЗЖ і “методички” Кирила щодо поширення ворожої пропаганди серед вірян.

Зазначається, що перевірка проводилась у Закарпатській, Чернівецькій, Рівненській, Волинській, Миколаївській, Сумській, Львівській, Житомирській і Херсонській областях.

Крім цього, виявлено склади з прокремлівською літературою, у тому числі авторства ідеолога рашизму Івана Ільїна.

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– У цих виданнях представники РФ заперечують існування українського народу, його мови і культури, а також ставлять під сумнів українську державність. Під час огляду церковних приміщень у селищі Чорнобаївка Херсонської області співробітники СБУ виявили бланки перепусток до окупаційних органів РФ, – йдеться у повідомленні СБУ.

До того ж у єпархії на Львівщині знайдено фото прихованих російських документів “об обеспечении взаимодействия с военными комиссариатами РФ”.

Георгіївські стрічки, паспорти РФ та “методички” Кирила: СБУ обшукала єпархії УПЦ МП у 9 областях / 7 фотографий

На території церков у Закарпатській області знайшли прапор так званої “Республіки Підкарпатська Русь” з текстом гімну “підкарпатських русинів”.

Також встановлено, що місцевий священник у проповідях називав “безбожниками-сатаністами” людей, які святкують Різдво 25 грудня.

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За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їхньої расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками) Кримінального кодексу України.

– На території одного з монастирів Рівненщини викрито послушника з російським паспортом і контактами в РФ. Наразі СБУ перевіряє його можливу причетність до розвідувально-підривної діяльності на користь спецслужб країни-агресора, – додають у службі.

А в Роменській єпархії виявлено клірика з партквитком Комуністичної партії колишнього СРСР.

Наразі всі вилучені матеріали направлено на експертизу для вжиття подальших процесуальних дій.