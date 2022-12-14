Декабрь, 14 в 16:43

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк сообщил, что риска повторного наступления из Беларуси пока нет – происходящее на белорусской территории он назвал информационной работой для дестабилизации Украины.

Об этом Подоляк сказал в комментарии РБК-Украина.

Он добавил, что РФ, безусловно, постоянно давит на Беларусь – для россиян новое наступление в этом направлении было бы крайне выгодным. Это помогло бы оттянуть определенное количество украинских военных на ключевых направлениях и вызвало бы перераспределение нагрузки на другие участки фронта, таким образом повысив шансы на контрнаступление.

Сейчас смотрят

– Ясна тактическая потребность открыть белорусский фронт. Для этого РФ сформировала там так называемую союзную группировку и фактически взяла под контроль белорусскую армию, – пояснил Подоляк.

По его словам, россияне постепенно перекидывают на территорию Беларуси мобилизованных. Там находится, по его подсчетам, от 12 до 15 тыс. таких людей.

– Они тотально контролируют силовую вертикаль Беларуси, в том числе местную ССО, силы специального назначения. Кроме того, они постоянно политически давят на Лукашенко, доказывая ему, что если Россия проиграет, то он будет на скамейке подсудимых сидеть вместе с представителями российской политической элиты, – подчеркнул Михаил Подоляк.

Советник отметил, что украинская разведка активно отрабатывает все происходящее на территории Беларуси.

– Мы видим, что они постоянно ротируют войска, то есть перебрасывают их с одного полигона на другой, в том числе и к границам Украины. Но мы видим, что они перебрасывают, какой объем техники. Россия в Беларусь отправила прежде всего противоракетную, противовоздушную технику. Это не техника для наступления, это не танки, не БТРы, – обратил внимание советник.

Он успокоил украинцев: считать, что в Беларуси может быть сформирован ударный кулак, как это любят говорить россияне, воюющие с использованием классической советской методологии – нет оснований.