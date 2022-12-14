Грудень, 14 в 16:43

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк запевнив, що ризику повторного наступу з Білорусі наразі немає – те, що відбувається на білоруській території, він назвав інформаційною роботою для дестабілізації України.

Про це Подоляк сказав у коментарі РБК-Україна.

Він додав, що РФ, безумовно, постійно тисне на Білорусь – для росіян новий наступ з цього напряму був би вкрай вигідним. Це допомогло б відтягнути певну кількість українських військових з ключових напрямків та викликало б перерозподіл навантаження на інші ділянки фронту, і таким чином підвищило б шанси на контрнаступ.

Зараз дивляться

– Це зрозуміла тактично потреба відкрити білоруський фронт. Для цього РФ сформувала там так зване союзне угрупування і фактично взяла під контроль білоруську армію, – пояснив Подоляк.

За його словами, росіяни поступово перекидають на територію Білорусі мобілізованих. Там перебувають, за його підрахунками, від 12 до 15 тис. таких осіб.

– Вони тотально контролюють силову вертикаль Білорусі, зокрема ССО місцеве, сили спеціального призначення. Крім того, вони постійно політично тиснуть на Лукашенка, доводячи йому, що якщо Росія програє, то він буде на лавці підсудних сидіти разом із представниками російської політичної еліти, – наголосив Михайло Подоляк.

Радник зазначив, що українська розвідка активно відпрацьовує все, що відбувається на території Білорусі.

– Ми бачимо, що вони постійно ротують війська, тобто перекидають їх з одного полігону на інший, зокрема і до кордонів України. Але ми бачимо, що вони перекидають, який обсяг техніки. Росія в Білорусь відправила перш за все протиракетну, протиповітряну техніку. Це не техніка для наступу, це не танки, не БТРи, – звернув увагу радник.

Він заспокоїв українців: казати, що у Білорусі може бути сформований ударний кулак, як це люблять говорити росіяни, які воюють з використанням класичної радянської методології – підстав немає.