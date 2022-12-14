Грудень, 14 в 14:45

Столичні правоохоронці затримали киянина за підозрою у зґвалтуванні 22-річної похресниці.

Як повідомляє поліція Києва, 53-річний чоловік позбиткувався з дівчини у себе вдома.

У повідомленні зазанчається, що до чергової частини Деснянського управління поліції від медиків надійшло повідомлення про те, що до них звернулася дівчина 2001 року народження з попереднім діагнозом перелом кісток та забій м’яких тканин носа.

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Потерпіла розповіла, що у квартирі на вулиці Лісківська її зґвалтував хрещений батько. На виклик поїхали слідчо-оперативна група, співробітники управління карного розшуку столичного главку та оперативники сектору розкриття злочинів проти життя та здоров’я Деснянського управління поліції.

– Ми з’ясували, що 22-річна дівчина прийшла у гості до свого хрещеного батька, де вони розпивали спиртні напої. Надалі чоловік почав чіплятися до похресниці, декілька разів вдарив та зґвалтував її. Правоохоронці за силової підтримки бійців полку поліції №1 затримали раніше не судимого місцевого мешканця, 1969 року народження, у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Під час слідчих дій поліцейські виявили та вилучили речові докази, а також зброю та боєприпаси: помпову рушницю, пістолет Форт-17Р та понад 100 набоїв до них, – розповів начальник Деснянського управління поліції Зураб Мелікідзе.

Оперативники затримали кривдника, а слідчі повідомили йому про підозру. За повідомленням поліції, йому загрожує лише до п’яти років позбавлення волі.

Чоловіку повідомили про підозру у зґвалтуванні (ч. 1 ст. 152 Кримінального кодексу України). Наразі суд опрацьовує питання щодо обрання йому запобіжного заходу.