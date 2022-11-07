Снимал все на фото и видео: киевлянина подозревают в развращении и изнасиловании падчерицы

Ноябрь, 07 в 14:37

В Киеве 36-летнему мужчине сообщили о подозрении за развратные действия относительно своей падчерицы.

По информации следствия, киевлянин с 2018 года проживал со своей женой и ее малолетней дочерью от первого брака.

Оставаясь в квартире наедине с 8-летней падчерицей, мужчина систематически на протяжении длительного времени совершал по отношению к ней развратные действия и фиксировал это на фото и видео. Соответствующие материалы нашли правоохранители.

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В полиции Киева рассказали, что к ним обратилась мать девочки. Киевлянина подозревают в развращении и изнасиловании своей 8-летней падчерицы.

С 2019 года правонарушитель совершал в отношении нее развратные действия и склонял ко вступлению в половую связь неестественным путем.

Злоумышленник был задержан. Мужчине избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

Злоумышленника задержали. Мужчине избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

Ему сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 152 и ч. 2 ст. 156 Уголовного кодекса Украины. Санкции этих статей предусматривают лишение свободы на срок от 10 до 15 лет и от пяти до восьми лет.

К слову, недавно в Киеве осудили насильника 13-летней девочки, сбежавшего из-под стражи.

В 2021 году уроженец Черкасской области находился в столице, где познакомился с 13-летней киевлянкой. В суде доказали, что мужчина втерся в доверие к школьнице, после чего изнасиловал ребенка.