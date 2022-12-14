У Києві лунають потужні вибухи
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Уранці 14 грудня в Києві лунають потужні вибухи.
Гучні звуки чують люди в різних районах столиці.
Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що вибухи стались у Шевченківському районі столиці.
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Нині туди прямують усі служби.
Усі деталі мер пообіцяв повідомити згодом.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 294-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.
Джерело: Віталій Кличко