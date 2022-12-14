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Факти / Україна

У Києві лунають потужні вибухи

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
вибух
Фото: Depositphotos

Уранці 14 грудня в Києві лунають потужні вибухи.

Гучні звуки чують люди в різних районах столиці.

Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що вибухи стались у Шевченківському районі столиці.

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Нині туди прямують усі служби.

Усі деталі мер пообіцяв повідомити згодом.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 294-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Віталій Кличко

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