Декабрь, 14 в 18:53

Российские оккупанты сосредоточились на наступлении на Бахмутском и Авдеевском направлениях, в то же время пытаясь улучшить тактическое положение на Купянском и Лиманском направлениях. Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба от 14 декабря.

Представителей ПВК Вагнер лечат на территории кожно-венерологического диспансера во временно оккупированном Луганске, используя таким образом гражданские учреждения охраны.

Также сообщается, что противник обстрелял ряд населенных пунктов Украины.

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В Черниговской области – Леоновку, Бучки и Гай.

В Сумской области – н.п. Середина-Буда и Кучеривка, а возле Кондратовки задействовали БПЛА.

На Харьковщине – Глубокое, Старицу, Новомлынск, Двуречное, Кисловку и Котляровку.

В Луганской области – Новоселовское, Стельмаховку, Площадку, Невское, Краснопоповку.

На Донетчине – Дибровы, Григоровку, Авдеевку, Благодатное, Подгородное, Бахмут, Клещиевку, Белую Гору, Курдюмовку, Дилиевку, Майорск и Нью-Йорк, авиаудар нанесли неподалеку от Ступочки. Обстреляли позиции наших войск возле Невельского, Красногоровки, Марьинки и Новомихайловки, Угледара, Новоукраинки, Пречистовки, Великой Новоселки и Нескучного.

– На Запорожском и Херсонском направлениях российские оккупанты продолжают обстреливать гражданскую инфраструктуру населенных пунктов вдоль правого берега реки Днепр. Огневое влияние испытали районы 28 населенных пунктов, – говорится в строительстве.

Генштаб подтвердил огневое поражение 12 декабря текущего года района сосредоточения захватчиков возле Вербового Запорожской области.

Сообщается, что уничтожены до 10 единиц вооружения и военной техники разного типа.

Украинская авиация за сутки нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 3 удара по позициям зенитно-ракетных комплексов оккупантов.

Между тем подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразили 2 пункта управления и 8 районов сосредоточения личного состава врага.