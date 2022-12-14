За сутки ВСУ уничтожили еще 740 оккупантов и четыре танка — Генштаб
Фото: Генштаб ВСУ
По состоянию на 14 декабря потери армии РФ в войне против Украины достигли 96 тыс. российских военных. За сутки украинские защитники ликвидировали 740 оккупантов.
Также ВСУ уничтожили еще четыре танка и семь боевых бронированных машин противника. Об этом сообщили в Генеральном штабе.
Ориентировочные потери армии РФ с 24 февраля по 14 декабря:
- личный состав – около 96 тыс. (+740);
- танки – 2 970 (+4);
- боевые бронированные машины – 5 937 (+7);
- артиллерийские системы – 1 931;
- РСЗО – 404;
- средства ПВО – 211;
- самолеты – 281;
- вертолеты – 264;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1 617;
- крылатые ракеты – 592;
- корабли/катера ‒ 16;
- автомобильная техника и автоцистерны – 4 562 (+13);
- специальная техника – 171 (+1).
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