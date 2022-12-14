Декабрь, 14 в 10:11

По состоянию на 14 декабря потери армии РФ в войне против Украины достигли 96 тыс. российских военных. За сутки украинские защитники ликвидировали 740 оккупантов.

Также ВСУ уничтожили еще четыре танка и семь боевых бронированных машин противника. Об этом сообщили в Генеральном штабе.

Ориентировочные потери армии РФ с 24 февраля по 14 декабря:

личный состав – около 96 тыс. (+740);

танки – 2 970 (+4);

боевые бронированные машины – 5 937 (+7);

артиллерийские системы – 1 931;

РСЗО – 404;

средства ПВО – 211;

самолеты – 281;

вертолеты – 264;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1 617;

крылатые ракеты – 592;

корабли/катера ‒ 16;

автомобильная техника и автоцистерны – 4 562 (+13);

специальная техника – 171 (+1).

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