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Факты / Україна

За сутки ВСУ уничтожили еще 740 оккупантов и четыре танка — Генштаб

Валентина Чорна, редактор ленты
Війна в Україні
Фото: Генштаб ВСУ

По состоянию на 14 декабря потери армии РФ в войне против Украины достигли 96 тыс. российских военных. За сутки украинские защитники ликвидировали 740 оккупантов.

Также ВСУ уничтожили еще четыре танка и семь боевых бронированных машин противника. Об этом сообщили в Генеральном штабе.

Ориентировочные потери армии РФ с 24 февраля по 14 декабря:

  • личный состав – около 96 тыс. (+740);
  • танки – 2 970 (+4);
  • боевые бронированные машины – 5 937 (+7);
  • артиллерийские системы – 1 931;
  • РСЗО – 404;
  • средства ПВО – 211;
  • самолеты – 281;
  • вертолеты – 264;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1 617;
  • крылатые ракеты – 592;
  • корабли/катера ‒ 16;
  • автомобильная техника и автоцистерны – 4 562 (+13);
  • специальная техника – 171 (+1).

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