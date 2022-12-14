Грудень, 14 в 18:53

Російські окупанти зосередились на наступі на Бахмутському та Авдіївському напрямках, водночас намагаючись покращити тактичне положення на Куп’янському та Лиманському напрямках. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу від 14 грудня.

Як зазначається, представників ПВК Вагнер лікують на території шкірно-венерологічного диспансеру у тимчасово окупованому Луганську, використовуючи таким чином цивільні заклади охорони здоров’я.

Також повідомляється, що противник обстріляв низку населених пунктів України.

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В Чернігівській області – Леонівку, Бучки і Гай.

На Сумщині – н.п. Середина-Буда та Кучерівка, біля Кіндратівки задіяли БПЛА.

На Харківщині – Глибоке, Старицю, Новомлинськ, Дворічну, Кислівку і Котлярівку.

На Луганщині – Новоселівське, Стельмахівку, Площанку, Невське, Червонопопівку.

На Донеччині – Діброви, Григорівку, Авдіївку, Благодатне, Підгородне, Бахмут, Кліщіївку, Білу Гору, Курдюмівку, Диліївку, Майорськ та Нью-Йорк, авіаудару завдали неподалік Ступочки. Обстріляли позиції наших військ біля Невельського, Красногорівки, Мар’їнки та Новомихайлівки, Вугледара, Новоукраїнки, Пречистівки, Великої Новосілки та Нескучного.

– На Запорізькому та Херсонському напрямках російські окупанти продовжують обстрілювати цивільну інфраструктуру населених пунктів вздовж правого берега річки Дніпро. Вогневого впливу зазнали райони 28 населених пунктів, – йдеться у зведенні.

Генштаб підтвердив вогневе ураження 12 грудня поточного року району зосередження загарбників біля Вербового Запорізької області.

Повідомляється, що знищено до 10 одиниць озброєння і військової техніки різного типу.

Українська авіація за добу завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 3 удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів окупантів.

Тим часом підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України уразили 2 пункти управління та 8 районів зосередження особового складу ворога.