В Луганську лікують вагнерівців на території шкірно-венерологічного диспансеру – Генштаб
Російські окупанти зосередились на наступі на Бахмутському та Авдіївському напрямках, водночас намагаючись покращити тактичне положення на Куп’янському та Лиманському напрямках. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу від 14 грудня.
Як зазначається, представників ПВК Вагнер лікують на території шкірно-венерологічного диспансеру у тимчасово окупованому Луганську, використовуючи таким чином цивільні заклади охорони здоров’я.
Також повідомляється, що противник обстріляв низку населених пунктів України.
В Чернігівській області – Леонівку, Бучки і Гай.
На Сумщині – н.п. Середина-Буда та Кучерівка, біля Кіндратівки задіяли БПЛА.
На Харківщині – Глибоке, Старицю, Новомлинськ, Дворічну, Кислівку і Котлярівку.
На Луганщині – Новоселівське, Стельмахівку, Площанку, Невське, Червонопопівку.
На Донеччині – Діброви, Григорівку, Авдіївку, Благодатне, Підгородне, Бахмут, Кліщіївку, Білу Гору, Курдюмівку, Диліївку, Майорськ та Нью-Йорк, авіаудару завдали неподалік Ступочки. Обстріляли позиції наших військ біля Невельського, Красногорівки, Мар’їнки та Новомихайлівки, Вугледара, Новоукраїнки, Пречистівки, Великої Новосілки та Нескучного.
– На Запорізькому та Херсонському напрямках російські окупанти продовжують обстрілювати цивільну інфраструктуру населених пунктів вздовж правого берега річки Дніпро. Вогневого впливу зазнали райони 28 населених пунктів, – йдеться у зведенні.
Генштаб підтвердив вогневе ураження 12 грудня поточного року району зосередження загарбників біля Вербового Запорізької області.
Повідомляється, що знищено до 10 одиниць озброєння і військової техніки різного типу.
Українська авіація за добу завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 3 удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів окупантів.
Тим часом підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України уразили 2 пункти управління та 8 районів зосередження особового складу ворога.