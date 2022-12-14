Вифлеемский огонь мира отправят на фронт – Зеленский
В этом году Вифлеемский огонь мира передадут на фронт военным, защищающим украинское государство.
Об этом в среду, 14 декабря, сообщил президент Владимир Зеленский.
– Вифлеемский огонь мира в этом году особенный. Это символ того, что мы никого не боимся и будем стоять до победы, каждый на своем месте, – подчеркнул глава государства.
Президент добавил, что после того, как огонь был передан ему в Киеве, его передадут на фронт.
– (Огонь) будет давать энергию нашим воинам, защищающим Украину. Там он нужен больше всего, – сказал президент Зеленский.
Напомним, 11 декабря вечером Вифлеемский огонь мира привезли в Украину – он был передан скаутами из Вены в словацкий пункт пропуска Убля. Там его встретили украинские пограничники.
С Закарпатья огонь передают в другие регионы Украины.