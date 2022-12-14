Вифлеемский огонь мира отправят на фронт – Зеленский

Декабрь, 14 в 17:28

В этом году Вифлеемский огонь мира передадут на фронт военным, защищающим украинское государство.

Об этом в среду, 14 декабря, сообщил президент Владимир Зеленский.

– Вифлеемский огонь мира в этом году особенный. Это символ того, что мы никого не боимся и будем стоять до победы, каждый на своем месте, – подчеркнул глава государства.

Президент добавил, что после того, как огонь был передан ему в Киеве, его передадут на фронт.

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– (Огонь) будет давать энергию нашим воинам, защищающим Украину. Там он нужен больше всего, – сказал президент Зеленский.

Напомним, 11 декабря вечером Вифлеемский огонь мира привезли в Украину – он был передан скаутами из Вены в словацкий пункт пропуска Убля. Там его встретили украинские пограничники.

С Закарпатья огонь передают в другие регионы Украины.