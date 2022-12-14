Вифлеємський вогонь миру відправлять на фронт – Зеленський

Грудень, 14 в 17:28

Цього року Вифлеємський вогонь миру передадуть на фронт військовим, які захищають Українську державу.

Про це в середу, 14 грудня, повідомив президент Володимир Зеленський.

– Вифлеємський вогонь миру цьогоріч особливий. Це символ того, що ми нікого не боїмося й стоятимемо до перемоги, кожний на своєму місці, – підкреслив голова держави.

Президент додав, що після того, як вогонь передали йому в Києві, його передадуть на фронт.

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– (Вогонь) даватиме енергію нашим воїнам, які захищають Україну. Там він потрібен найбільше, – сказав президент Зеленський.

Нагадаємо, 11 грудня увечері Вифлеємський вогонь миру привезли в Україну – він був переданий скаутами з Відня у словацький пункт пропуску Убля. Там його зустріли українські прикордонники.

Із Закарпаття вогонь передають у інші регіони України.