Вифлеємський вогонь миру відправлять на фронт – Зеленський
Цього року Вифлеємський вогонь миру передадуть на фронт військовим, які захищають Українську державу.
Про це в середу, 14 грудня, повідомив президент Володимир Зеленський.
– Вифлеємський вогонь миру цьогоріч особливий. Це символ того, що ми нікого не боїмося й стоятимемо до перемоги, кожний на своєму місці, – підкреслив голова держави.
Президент додав, що після того, як вогонь передали йому в Києві, його передадуть на фронт.
– (Вогонь) даватиме енергію нашим воїнам, які захищають Україну. Там він потрібен найбільше, – сказав президент Зеленський.
Нагадаємо, 11 грудня увечері Вифлеємський вогонь миру привезли в Україну – він був переданий скаутами з Відня у словацький пункт пропуску Убля. Там його зустріли українські прикордонники.
Із Закарпаття вогонь передають у інші регіони України.