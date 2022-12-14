Европарламент одобрил выделение Украине €18 млрд помощи

Декабрь, 14 в 16:03

Европейский парламент одобрил выделение Украине в 2023 году €18 млрд макрофинансовой помощи.

Соответствующее решение было принято в среду, 14 декабря, в рамках пленарного заседания Европейского парламента в Страсбурге без голосования.

Президент Европарламента Роберта Метсола подпишет соответствующий документ сегодня во второй половине дня.

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— Долгосрочный кредит предоставлен на льготных условиях, но при проведении реформ покроет основные коммунальные услуги, включая работу больниц и школ, и выделение жилья. Он также призван помочь сохранить макроэкономическую стабильность и восстановить инфраструктуру в Украине, которая постоянно подвергается нападениям со стороны России, — отметили на сайте ЕН.

Напомним, 10 декабря Совет ЕС утвердил пакет финансовой помощи Украине в размере €18 млрд. Кредиты будут иметь 10-летний льготный период.

Государства-члены будут покрывать основную часть процентных расходов за счет назначенных внешних доходов. Гарантии по этому заимствованию будут предоставлены либо из бюджета ЕС, либо государствами-членами.