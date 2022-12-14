Європарламент схвалив виділення Україні €18 млрд допомоги

Грудень, 14 в 16:03

Європейський парламент схвалив виділення Україні в 2023 році €18 млрд макрофінансової допомоги.

Відповідне рішення було ухвалене в середу, 14 грудня, в межах пленарного засідання Європейського парламенту в Страсбурзі без голосування.

Президент Європарламенту Роберта Мецола підпише відповідний документ сьогодні в другій половині дня.

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– Довгостроковий кредит, наданий на пільгових умовах, але за умови проведення реформ, покриє основні комунальні послуги, включаючи роботу лікарень і шкіл, та виділення житла. Він також покликаний допомогти зберегти макроекономічну стабільність та відновити інфраструктуру в Україні, яка постійно зазнає нападів з боку Росії, – зазначили на сайті ЄП.

Нагадаємо, 10 грудня Рада ЄС затвердила пакет фінансової допомоги Україні у розмірі €18 млрд. Кредити матимуть 10-річний пільговий період.

Держави-члени покриватимуть основну частину процентних витрат за рахунок зовнішніх призначених доходів. Гарантії щодо цього запозичення будуть надані або з бюджету ЄС, або державами-членами.