Декабрь, 15 в 19:56

В Украине продолжают действовать стабилизационные графики отключений света, которые помогают сбалансировать энергосистему после ракетных ударов РФ.

Каждый день облэнерго ряда регионов обнародуют графики отключений на следующие сутки. Узнать о ситуации со светом позволяет облэнерго Харьковской, Львовской, Черниговской, Закарпатской, Хмельницкой, Тернопольской, Кировоградской, Сумской, Полтавской, Николаевской, Винницкой, Черновицкой и Ивано-Франковской областей.

Где и когда не будет света 16 декабря — читайте в материале Фактов ICTV.

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Киев

В Киеве продолжают действовать стабилизационные графики отключения света, ранее внедренные энергокомпанией ДТЭК Киевские электросети.

Графики состоят из трех категорий:

Белый цвет: свет есть и в это время его наличие гарантировано.

Серый цвет: в это время гарантированно не будет света.

Светло-серый цвет: возможны отключения, если дисбаланс в энергосистеме будет увеличиваться.

Ознакомиться с расписанием отключения света можно по этой ссылке, для этого начните вводить свой адрес на украинском.

Харьковская область

В Харьковоблэнерго и дальше действуют графики отключения электроэнергии.

Плановые отключения предусматривают 12 очередей среди потребителей, а начало каждой из очередей меняется еженедельно.

Посмотреть свою очередь на сайте Харьковоблэнерго, можно следующим образом:

Открыть форму по этой ссылке. Выбрать из выпадающего списка ваш населенный пункт, улицу и номер дома. Нажать Проверить. Результат проверки появится внизу.

Форма действует только для плановых отключений, предупредили в облэнерго.

Львовская область

Во Львовоблэнерго также действуют ранее введенные графики, где потребители света распределены по трем группам.

Абонентам в разные дни недели выключают свет по четыре часа. Отдельно в сутки есть зарезервированные часы, когда свет могут выключать дополнительно. Электроэнергия стабильно будет поставляться дважды в сутки по четыре часа (вместе — 8 часов).

С перечнем графиков для различных групп львовян можно ознакомиться по этой ссылке.

Винницкая область

В Винницаоблэнерго придерживаются графиков отключения света для потребителей между тремя очередями:

1 очередь, часы обесточивания: 00:00-04:00, 06:00-10:00, 12:00-16:00, 18:00-22:00;

2 очередь, часы обесточивания: 02:00-06:00, 08:00-12:00, 14:00-18:00, 20:00-00:00;

3 очередь, часы обесточивания: 00:00-02:00, 04:00-08:00, 10:00-14:00, 16:00-20:00, 22:00-00:00;

Очередность плановых отключений можно посмотреть по ссылке.

Узнать соответствие между очередью, которая будет обесточена, и адресом, где планируется отключение света, можно по этой ссылке.

Просмотр плановых и аварийных отключений в личном кабинете и на сайте.

Черниговская область

В Черниговоблэнерго действуют новые графики ограничения подачи электроэнергии. Область разделена на три группы, которые имеют соответствующие цвета — желтый, синий и зеленый.

Узнать принадлежность своего адреса к той или другой группе можно по этой ссылке.

Посмотреть график отключений света для четного и нечетного дня месяца, распределенного между тремя группами, можно по этой ссылке.

Также по этой ссылке можно узнать информацию об отключении через ЭИС-код или лицевой счет потребителя.

Закарпатская область

Как сообщили в Закарпатьеоблэнерго, в связи с изменениями объемов генерации электроэнергии и потребления прогнозируемые часы включения/отключения меняются ежедневно.

На 16 декабря прогнозируемые часы для 4 очередей можно узнать по этой ссылке.

Полтавская область

Полтаваоблэнерго продолжает использовать стабилизационные отключения электроснабжения.

Облэнерго планирует выключать по одной очереди согласно графику почасового отключения (ГПО). Ожидается, что вторая очередь, которая в графике обозначена в скобках, выключаться не будет.

Ознакомиться с ГПО в Полтавской области можно по этой ссылке.

Принадлежность адреса к той или иной очереди в области можно узнать по этой ссылке.

Хмельницкая область

Графики Хмельницкоблэнерго учитывают четыре очереди потребителей, которые постепенно обесточивают для распределения электрической энергии между жителями региона.

В облэнерго предупреждают, что порядок отключения света между очередями может быть скорректирован.

Посмотреть адрес в графике почасовых отключений света можно по ссылке.

Узнать график отключений света можно по этой ссылке.

Тернопольская область

Обновленные графики Тернопольоблэнерго начали работать с 12 декабря и будут действовать до 18 числа.

Подача электроэнергии распределена, как и раньше, между тремя группами потребителей. Каждая группа имеет свое время, когда адреса группы будут обесточены.

Посмотреть соответствие адреса к отключению света согласно графику можно по этой ссылке.

Кировоградская область

В Кировоградоблэнерго продолжают соблюдать графики почасовых отключений света, но в регионе могут быть применены аварийные отключения света.

Проверить наличие текущих отключений или ознакомиться с графиком почасовых отключений можно по этой ссылке.

Сумская область

В Сумыоблэнерго по-прежнему придерживаются графиков почасовых отключений электроэнергии по городу Сумы и области.

Подробнее ознакомиться с графиками можно по этой ссылке.

Черкасская область

Недавно в Черкассыоблэнерго начал действовать “зеленый” график стабилизационных отключений, предусматривающий четыре часа со светом и два часа без света.

Согласно актуальной информации на сайте, потребители электроэнергии разбиты на три очереди.

Соотнести свой адрес с графиком обесточиваний можно по этой ссылке.

Николаевская область

В Николаеве и области стабильно действуют графики почасовых отключений электроэнергии, разделенные

Каждая из очередей должна обесточиваться четыре раза в сутки. Продолжительность отключения — около двух часов. Следовательно, каждый раз после запитки, каждая из очередей будет иметь электроснабжение в течение 4 часов.

Найти свой адрес в графике можно по этой ссылке.

Черновицкая область

Буковина придерживается стабилизационных отключений, введенных Черновцыоблэнерго.

В то же время в области действуют аварийные отключения света, которые могут применяться независимо от составленных графиков.

Узнать, к какой группе потребителей попал ваш адрес, можно по этой ссылке для города Черновцы, и по этой ссылке — для районов области.

Общий график отключений можно посмотреть по этой ссылке.

Другие регионы

В Днепропетровской и Одесской области продолжаются экстренные отключения света, а в части Херсонской области – аварийные обесточения.

В таких областях, как Волынская, Житомирская, Ровенская, Ивано-Франковская ежедневно действуют стабилизационные графики отключения света.

Впрочем, регуляторы электросети пока не публиковали графики на 16 декабря. Как правило, графики публикуются день в день, поэтому ознакомиться с графиками в соответствующих регионах можно на сайтах Волыньоблэнерго, Житомироблэнерго, Ровнооблэнерго и Прикарпатьеоблэнерго.