Обновленные графики распределения электроэнергии: где не будет света 16 декабря
В Украине продолжают действовать стабилизационные графики отключений света, которые помогают сбалансировать энергосистему после ракетных ударов РФ.
Каждый день облэнерго ряда регионов обнародуют графики отключений на следующие сутки. Узнать о ситуации со светом позволяет облэнерго Харьковской, Львовской, Черниговской, Закарпатской, Хмельницкой, Тернопольской, Кировоградской, Сумской, Полтавской, Николаевской, Винницкой, Черновицкой и Ивано-Франковской областей.
Где и когда не будет света 16 декабря — читайте в материале Фактов ICTV.
Киев
В Киеве продолжают действовать стабилизационные графики отключения света, ранее внедренные энергокомпанией ДТЭК Киевские электросети.
Графики состоят из трех категорий:
- Белый цвет: свет есть и в это время его наличие гарантировано.
- Серый цвет: в это время гарантированно не будет света.
- Светло-серый цвет: возможны отключения, если дисбаланс в энергосистеме будет увеличиваться.
Ознакомиться с расписанием отключения света можно по этой ссылке, для этого начните вводить свой адрес на украинском.
Харьковская область
В Харьковоблэнерго и дальше действуют графики отключения электроэнергии.
Плановые отключения предусматривают 12 очередей среди потребителей, а начало каждой из очередей меняется еженедельно.
Посмотреть свою очередь на сайте Харьковоблэнерго, можно следующим образом:
- Открыть форму по этой ссылке.
- Выбрать из выпадающего списка ваш населенный пункт, улицу и номер дома.
- Нажать Проверить.
- Результат проверки появится внизу.
Форма действует только для плановых отключений, предупредили в облэнерго.
Львовская область
Во Львовоблэнерго также действуют ранее введенные графики, где потребители света распределены по трем группам.
Абонентам в разные дни недели выключают свет по четыре часа. Отдельно в сутки есть зарезервированные часы, когда свет могут выключать дополнительно. Электроэнергия стабильно будет поставляться дважды в сутки по четыре часа (вместе — 8 часов).
С перечнем графиков для различных групп львовян можно ознакомиться по этой ссылке.
Винницкая область
В Винницаоблэнерго придерживаются графиков отключения света для потребителей между тремя очередями:
- 1 очередь, часы обесточивания: 00:00-04:00, 06:00-10:00, 12:00-16:00, 18:00-22:00;
- 2 очередь, часы обесточивания: 02:00-06:00, 08:00-12:00, 14:00-18:00, 20:00-00:00;
- 3 очередь, часы обесточивания: 00:00-02:00, 04:00-08:00, 10:00-14:00, 16:00-20:00, 22:00-00:00;
Очередность плановых отключений можно посмотреть по ссылке.
Узнать соответствие между очередью, которая будет обесточена, и адресом, где планируется отключение света, можно по этой ссылке.
Просмотр плановых и аварийных отключений в личном кабинете и на сайте.
Черниговская область
В Черниговоблэнерго действуют новые графики ограничения подачи электроэнергии. Область разделена на три группы, которые имеют соответствующие цвета — желтый, синий и зеленый.
Узнать принадлежность своего адреса к той или другой группе можно по этой ссылке.
Посмотреть график отключений света для четного и нечетного дня месяца, распределенного между тремя группами, можно по этой ссылке.
Также по этой ссылке можно узнать информацию об отключении через ЭИС-код или лицевой счет потребителя.
Закарпатская область
Как сообщили в Закарпатьеоблэнерго, в связи с изменениями объемов генерации электроэнергии и потребления прогнозируемые часы включения/отключения меняются ежедневно.
На 16 декабря прогнозируемые часы для 4 очередей можно узнать по этой ссылке.
Полтавская область
Полтаваоблэнерго продолжает использовать стабилизационные отключения электроснабжения.
Облэнерго планирует выключать по одной очереди согласно графику почасового отключения (ГПО). Ожидается, что вторая очередь, которая в графике обозначена в скобках, выключаться не будет.
Ознакомиться с ГПО в Полтавской области можно по этой ссылке.
Принадлежность адреса к той или иной очереди в области можно узнать по этой ссылке.
Хмельницкая область
Графики Хмельницкоблэнерго учитывают четыре очереди потребителей, которые постепенно обесточивают для распределения электрической энергии между жителями региона.
В облэнерго предупреждают, что порядок отключения света между очередями может быть скорректирован.
Посмотреть адрес в графике почасовых отключений света можно по ссылке.
Узнать график отключений света можно по этой ссылке.
Тернопольская область
Обновленные графики Тернопольоблэнерго начали работать с 12 декабря и будут действовать до 18 числа.
Подача электроэнергии распределена, как и раньше, между тремя группами потребителей. Каждая группа имеет свое время, когда адреса группы будут обесточены.
Посмотреть соответствие адреса к отключению света согласно графику можно по этой ссылке.
Кировоградская область
В Кировоградоблэнерго продолжают соблюдать графики почасовых отключений света, но в регионе могут быть применены аварийные отключения света.
Проверить наличие текущих отключений или ознакомиться с графиком почасовых отключений можно по этой ссылке.
Сумская область
В Сумыоблэнерго по-прежнему придерживаются графиков почасовых отключений электроэнергии по городу Сумы и области.
Подробнее ознакомиться с графиками можно по этой ссылке.
Черкасская область
Недавно в Черкассыоблэнерго начал действовать “зеленый” график стабилизационных отключений, предусматривающий четыре часа со светом и два часа без света.
Согласно актуальной информации на сайте, потребители электроэнергии разбиты на три очереди.
Соотнести свой адрес с графиком обесточиваний можно по этой ссылке.
Николаевская область
В Николаеве и области стабильно действуют графики почасовых отключений электроэнергии, разделенные
Каждая из очередей должна обесточиваться четыре раза в сутки. Продолжительность отключения — около двух часов. Следовательно, каждый раз после запитки, каждая из очередей будет иметь электроснабжение в течение 4 часов.
Найти свой адрес в графике можно по этой ссылке.
Черновицкая область
Буковина придерживается стабилизационных отключений, введенных Черновцыоблэнерго.
В то же время в области действуют аварийные отключения света, которые могут применяться независимо от составленных графиков.
Узнать, к какой группе потребителей попал ваш адрес, можно по этой ссылке для города Черновцы, и по этой ссылке — для районов области.
Общий график отключений можно посмотреть по этой ссылке.
Другие регионы
В Днепропетровской и Одесской области продолжаются экстренные отключения света, а в части Херсонской области – аварийные обесточения.
В таких областях, как Волынская, Житомирская, Ровенская, Ивано-Франковская ежедневно действуют стабилизационные графики отключения света.
Впрочем, регуляторы электросети пока не публиковали графики на 16 декабря. Как правило, графики публикуются день в день, поэтому ознакомиться с графиками в соответствующих регионах можно на сайтах Волыньоблэнерго, Житомироблэнерго, Ровнооблэнерго и Прикарпатьеоблэнерго.