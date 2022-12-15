Грудень, 15 в 19:56

В Україні продовжують діяти стабілізаційні графіки відключень світла, які допомагають збалансувати енергосистему після ракетних ударів РФ.

Щодня обленерго низки регіонів оприлюднюють графіки відключень на наступну добу. Дізнатись про ситуацію зі світлом дозволяє обленерго Харківської, Львівської, Чернігівської, Закарпатської, Хмельницької, Тернопільської, Кіровоградської, Сумської, Полтавської, Миколаївської, Вінницької, Чернівецької та Івано-Франківської областей.

Де та коли не буде світла 16 грудня – читайте у матеріалі Фактів ICTV.

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Київ

У Києві продовжують діяти стабілізаційні графіки відключення світла, які раніше запровадила енергокомпанія ДТЕК Київські електромережі.

Графіки складаються з трьох категорій:

Білий колір: світло є і в цей час його наявність гарантована.

світло є і в цей час його наявність гарантована. Сірий колір: в цей час гарантовано не буде світла.

в цей час гарантовано не буде світла. Світло-сірий колір: можливі відключення, якщо дисбаланс в енергосистемі буде збільшуватись.

Ознайомитись з розкладом вимкнення світла можна за цим посиланням, для цього почніть вводити свою адресу українською.

Харківська область

Харківобленерго запровадили графіки відключення електроенергії, які складаються з 12 черг. Переглянути свою чергу на сайті можна наступним чином:

Відкрити форму за цим посиланням. Обрати зі списку, що випадає, ваш населений пункт, вулицю та номер будинку. Натиснути Перевірити. Результат перевірки з’явиться знизу.

Форма діє лише для планових відключень, попередили в обленерго.

Львівська область

У Львівобленерго також діють раніше запроваджені графіки, де споживачі світла розподілені по трьох групах.

Абонентам у різні дні тижня вимикають світло по чотири години. Окремо на добу є зарезервовані години, коли світло можуть вимикати додатково. Електроенергія стабільно буде постачатись двічі на добу по чотири години (разом — 8 годин).

З переліком графіків для різних груп львів’ян можна ознайомитись за цим посиланням.

Вінницька область

У Вінницяобленерго дотримуються графіків вимкнення світла для споживачів між трьома чергами:

1 черга, години знеструмлення: 00:00-04:00, 06:00-10:00, 12:00-16:00, 18:00-22:00;

2 черга, години знеструмлення: 02:00-06:00, 08:00-12:00, 14:00-18:00, 20:00-00:00;

3 черга, години знеструмлення: 00:00-02:00, 04:00-08:00, 10:00-14:00, 16:00-20:00, 22:00-00:00;

Черговість планових відключень за посиланням.

Перегляд планових та аварійних відключень в особистому кабінеті та на сайті.

Чернігівська область

У Чернігівобленерго діють нові графіки обмеження подачі електроенергії. Область поділена на три групи, які мають відповідні кольори – жовтий, синій та зелений.

Дізнатись приналежність своєї адреси до тієї чи іншої групи можна за цим посиланням.

Подивитись графік вимкнень світла для парного і непарного дня місяця, розподіленого між трьома групами, можна за цим посиланням.

Також за цим посиланням можна дізнатись інформацію про відключення через ЕІС-код або особовий рахунок споживача.

Закарпатська область

Як повідомили у Закарпаттяобленерго, у зв’язку зі змінами обсягів генерації електроенергії та споживання прогнозовані години включення/відключення змінюються щодня.

На 16 грудня прогнозовані години для 4 черг можна дізнатись за цим посиланням.

Полтавська область

Полтаваобленерго продовжує використовувати стабілізаційні вимкнення електропостачання.

Обленерго планує вимикати по одній черзі згідно з графіком погодинного відключення (ГПВ). Очікується, що друга черга, яка у графіку позначена у дужках, вимикатися не буде.

Ознайомитися з ГПВ в Полтавській області можна за цим посиланням.

Приналежність адреси до тієї чи іншої черги в області можна дізнатись за цим посиланням.

Хмельницька область

Графіки Хмельницькобленерго враховують чотири черги споживачів, які поступово знеструмлюють для розподілу електричної енергії між мешканцями регіону.

В обленерго попереджають, що порядок вимкнення світла між чергами може бути скоригований.

Подивитись адресу в графіку погодинних відключень світла можна за посиланням.

Дізнатись графік вимкнень світла можна за цим посиланням.

Тернопільська область

Оновлені графіки Тернопільобленерго почали працювати з 12 грудня та діятимуть до 18 числа.

Подача електроенергії розподілена, як і раніше, між трьома групами споживачів. Кожна група має свій час, коли адреси групи будуть знеструмлені.

Переглянути відповідність адреси до відключення світла згідно з графіком можна за цим посиланням.

Кіровоградська область

У Кіровоградобленерго продовжують дотримуватись графіків погодинних відключень світла, але в регіоні можуть бути застосовані аварійні вимкнення світла.

Перевірити наявність поточних відключень або ознайомитись з графіком погодинних відключень можна за цим посиланням.

Сумська область

У Сумиобленерго, як і раніше, дотримуються графіків погодинних відключень електроенергії по місту Суми та області.

Детальніше ознайомитись з графіками можна за цим посиланням.

Черкаська область

Нещодавно у Черкасиобленерго почав діяти “зелений” графік стабілізаційних відключень, який передбачає чотири години зі світлом та дві години без світла.

Згідно з актуальною інформацією на сайті, споживачі електроенергії розбиті на три черги.

Співвіднести свою адресу з графіком знеструмлень можна за цим посиланням.

Миколаївська область

У Миколаєві та області стабільно діють графіки погодинних відключень електроенергії, які розділені на три черги.

Кожна з черг має знеструмлюватися чотири рази на добу. Тривалість відключення – близько двох годин. Відтак, кожного разу після заживлення, кожна з черг матиме електропостачання протягом 4 годин.

Знайти свою адресу в графіку можна за цим посиланням.

Чернівецька область

Буковина дотримується стабілізаційних відключень, запроваджених Чернівціобленерго.

Водночас в області діють аварійні відключення світла, які можуть застосовуватися незалежно від складених графіків.

Дізнатися, до якої групи споживачів потрапила ваша адреса, можна за цим посиланням для міста Чернівці, та за цим посиланням – для районів області.

Загальний графік відключень можна переглянути за цим посиланням.