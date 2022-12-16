Декабрь, 16 в 19:59

Греческий министр обороны Николаос Панайотопулос сообщает, что Афины передумали и теперь готовы передать Украине греческие зенитно-ракетные комплексы С-300. Условием для такой передачи там называют размещение американских ЗРК Patriot на Крите.

Об этом пишет местное издание Pronews.gr.

– Если США установят на острове (Крит) систему Patriot и она будет интегрирована – соединена с национальной системой противовоздушной обороны, то С-300 можно будет снять. Такая же процедура применима к любой другой системе противовоздушной обороны российского производства, которую они, возможно, захотят направить в Украину, – сообщил Панайотопулос.

В издании подчеркнули, что эти слова могут означать, что при предоставлении американских средств ПВО Греция может также отдать Украине такие средства ПВО российского производства, как Тор-М1 и Оса-АКМ.

Сейчас смотрят

Министр обороны Греции, как отмечается, говорит не о покупке Patriot, а лишь об их установке Штатами. Это означает, что системы ПВО на Крите будут находиться под американским контролем.

Греческий премьер Кириакос Мицотакис в сентябре утверждал, что его страна не будет отправлять Украине ЗРК С-300 российского производства, потому что якобы не хочет ослаблять свою оборону.

Однако Греция предоставила Украине свои старые БМП-1. Взамен они получили немецкие бронемашины Marder1A3.

В апреле Словакия передала Украине дивизион ПВО С-300. Вместо этого она получила американскую Patriot.

Источник: Pronews.gr