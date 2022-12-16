Декабрь, 16 в 16:54

В пятницу, 16 декабря, российские войска снова нанесли массированный ракетный удар по энергетической инфраструктуре Украины. Это уже девятая атака на энергосистему.

Об этом сообщает НЭК “Укрэнерго”.

По оценкам военных, на украинские энергообъекты летело около 70 ракет.

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К сожалению, есть попадания. Основной целью снова стали магистральные сети и объекты генерации. В результате обстрелов в системе существенно увеличился дефицит электроэнергии, который и до этого был значительным, — говорится в сообщении.

Наибольшие повреждения получили северный, южный и центральный регионы. Там, где возможно, ремонтные бригады оценивают объем повреждений и приступают к работам.

Отмечено, что энергетики удерживают ситуацию под контролем. При всех повреждениях в энергосистеме сохраняется стабильная частота 50 Гц, работаем синхронно с европейской континентальной сетью.

В Укрэнерго добавили, что режим чрезвычайной ситуации введен для участников рынка электроэнергии. Он касается только рыночных операций.

Там также напомнили, что по всей территории Украины действует режим аварийных отключений.

Учитывая, что это уже девятая волна ракетных ударов по энерообъектам, возобновление электроснабжения может занять больше времени, чем раньше. Приоритетно электроэнергия будет подаваться на объекты критической инфраструктуры: больницы, водоканалы, объекты теплоснабжения, очистные сооружения, — подчеркнули в компании.

Источник: Укрэнерго

Фото: Укрэнерго

Утром 16 декабря Россия снова атаковала объекты критической инфраструктуры Украины. По всей стране вводятся экстренные отключения света.

Украинские защитники сбили 60 из 76 ракет, выпущенных россиянами.