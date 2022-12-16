Грудень, 16 в 16:54

У п’ятницю, 16 грудня, російські війська знову завдали масованого ракетного удару по енергетичній інфраструктурі України. Це вже дев’ята атака на енергосистему.

Про це повідомляє НЕК “Укренерго”.

За оцінками військових, на українські енергооб’єкти летіло близько 70 ракет.

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На жаль, є влучання. Основною ціллю знов стали магістральні мережі та об’єкти генерації. В результаті обстрілів в системі суттєво збільшився дефіцит електроенергії, який і до цього був значним, – йдеться в повідомленні.

Найбільших уражень зазнали північний, південний, і центральний регіони. Там, де можливо, ремонтні бригади оцінюють обсяг пошкоджень та розпочинають ремонтно-аварійні роботи.

Зазначено, що енергетики тримають ситуацію під контролем. Попри всі пошкодження в енергосистемі зберігається стабільна частота 50 Гц, працюємо синхронно з європейською континентальною мережею.

В Укренерго додали, що режим надзвичайної ситуації введено тільки для учасників ринку електроенергії. Він стосується виключно ринкових операцій.

Там також нагадали, що наразі по всій території України діє режим аварійних відключень.

Зважаючи на те, що це вже дев’ята хвиля ракетних ударів по енерооб’єктах, відновлення електропостачання може зайняти більше часу, ніж раніше. Пріоритетно електроенергія буде подаватись на об’єкти критичної інфраструктури: лікарні, водоканали, об’єкти теплопостачання, очисні споруди, – підреслили у компанії.

Джерело: Укренерго

Фото: Укренерго

Вранці 16 грудня Росія знову атакувала об’єкти критичної інфраструктури України. По всій країні вводяться екстрені відключення світла.

Українські захисники збили 60 із 76 ракет, випущених росіянами.