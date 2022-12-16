Після ударів ЗСУ: у Токмаку почали працювати мобільні крематорії РФ – Генштаб
У Токмаку Запорізької області зафіксована робота російських мобільних крематоріїв.
Про це 16 грудня повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.
Водночас у Генштабі ЗСУ уточнили дані після ударів Сил оборони 14 грудня.
За даними української сторони, того дня лише в районі Токмака було знищено до десяти одиниць військової техніки різного типу.
Близько 180 військовослужбовців армії РФ дістали поранення.
Тим часом у Лазурному Херсонської області було знищено близько трьох десятків окупантів.
За даними Генштабу ЗСУ, нині росіяни для того, щоб поповнити втрати, продовжують агітувати строковиків на службу за контрактом.
– Зокрема, такі процеси тривають у підрозділах 1 танкової армії Західного військового округу, – зазначають у Генеральному штабі Збройних сил України.
Відомо, що авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала:
- 22 удари по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки,
- три удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів РФ.
Також наші захисники збили два безпілотники типу Орлан-10.
Підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони України уразили:
- п’ять пунктів управління,
- чотири райони зосередження особового складу противника,
- шість артилерійських позицій,
- два склади боєприпасів,
- склад паливно-мастильних матеріалів.
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