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Факти / Україна

Після ударів ЗСУ: у Токмаку почали працювати мобільні крематорії РФ – Генштаб

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Втрати техніки РФ_знищена техніка Росії
Фото: Генштаб ЗСУ

У Токмаку Запорізької області зафіксована робота російських мобільних крематоріїв.

Про це 16 грудня повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.

Водночас у Генштабі ЗСУ уточнили дані після ударів Сил оборони 14 грудня.

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За даними української сторони, того дня лише в районі Токмака було знищено до десяти одиниць військової техніки різного типу.

Близько 180 військовослужбовців армії РФ дістали поранення.

Тим часом у Лазурному Херсонської області було знищено близько трьох десятків окупантів.

За даними Генштабу ЗСУ, нині росіяни для того, щоб поповнити втрати, продовжують агітувати строковиків на службу за контрактом.

– Зокрема, такі процеси тривають у підрозділах 1 танкової армії Західного військового округу, – зазначають у Генеральному штабі Збройних сил України.

Відомо, що авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала:

  • 22 удари по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки,
  • три удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів РФ.

Також наші захисники збили два безпілотники типу Орлан-10.

Підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони України уразили:

  • п’ять пунктів управління,
  • чотири райони зосередження особового складу противника,
  • шість артилерійських позицій,
  • два склади боєприпасів,
  • склад паливно-мастильних матеріалів.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 296-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Генштаб ЗСУ
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