Декабрь, 16 в 13:52

Киев готовится к худшему сценарию с электроснабжением, который может возникнуть в результате массированных ракетных ударов РФ по критической инфраструктуре Украины.

Как сообщил мэр Виталий Кличко, даже в случае блэкаута столица будет жить и работать, хоть и в очень сложных условиях.

Как будет работать наземный транспорт и метро

Если в результате вражеских ударов электроснабжение в столице полностью исчезнет, на всех маршрутах наземного транспорта будут ездить автобусы. Проезд в них будет бесплатным.

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— Все автобусные парки столицы обеспечены необходимым запасом топлива и имеют автоматические источники энергии. В частности, бензиновые и дизельные генераторы. Поэтому у города есть возможность обеспечить минимальный объем технологического процесса для подготовки и выпуска автобусов на маршруты, — сообщил Кличко.

В случае блэкаута движение поездов метрополитена будет приостановлено. Наземные станции закроют, а вот 45 подземных будут работать в режиме пунктов временного пребывания и как укрытие во время воздушной тревоги.

Вход в метро будет бесплатным, но при себе нужно будет иметь документ, удостоверяющий личность.

На станциях подземки будут доступны интернет-связь, электроэнергия (возможность подзарядить мобильные телефоны и другие гаджеты), питьевая вода и санитарные узлы.

По словам мэра, средняя температура на станциях метро составляет 12-14 градусов тепла, поэтому, прячась там, нужно будет надевать зимнюю одежду и дополнительно иметь теплые вещи.

Пункты обогрева

Ближайший пункт обогрева можно найти на карте. Кроме того, здесь указаны данные о том, есть ли в пункте комнаты матери и ребенка, помещения для лиц с инвалидностью и помещения для приема еды.

Связь

Мобильная связь в случае отсутствия электроснабжения будет работать в ограниченном режиме: только голосовая. В метро будет работать мобильный интернет (LTE, 3G), на части станций – также WI-FI. Будет работать интернет и в оптоволоконной сети.

Работа магазинов, рынков и ТРЦ

Даже при самом плохом сценарии в Киеве будут работать отдельные торговые сети, рынки, магазины и ТРЦ.

Киевлянам советуют заранее загрузить на мобильные телефоны списки с адресами супермаркетов, ТРЦ и коммунальных рынков. График работы в условиях отсутствия электроснабжения может быть сокращен.

Как сообщил председатель правления Ассоциации ритейлеров Украины Андрей Жук, сети магазинов закупают генераторы и Starlink, чтобы при отключении электроснабжения стать Пунктами незламності.

Он уверен, что большинство магазинов смогут работать даже в условиях тотального блэкаута.

– В течение января-декабря мы ожидаем, что большинство магазинов будут снабжены генераторами или аккумуляторами и смогут работать. Однако если отключение электроснабжения будет продолжаться более 5 дней, украинцы увидят сокращение количества магазинов и товаров, – сказал он.

Аптеки

Аптеки КП Фармация снабжены резервными источниками питания и будут работать при полном отсутствии электроснабжения. Также будет работать и часть частных аптек.

Не останутся без помощи и домашние питомцы. Квалифицированную ветеринарную помощь домашним животным в условиях отсутствия электроснабжения будут оказывать коммунальные ветлечебницы.

Лечебно-диагностические услуги домашним питомцам киевлян будут предоставлять в ветеринарных больницах, входящих в состав КП Киевская городская больница ветеринарной медицины.

При полном отсутствии электроснабжения в Киеве продолжит работать Служба учета и регистрации животных, которая также входит в состав коммунального предприятия.

Список аптек и ветеринарных клиник, которые будут работать в столице в условиях блэкаута, также лучше сохранить.

Бюветы

При перебоях с водоснабжением в столице будут обеспечивать систему резервных источников получения питьевой воды. В первую очередь это бюветные комплексы, большинство которых имеют возможность подключения к генераторам.

– Столица приобрела и привлекла для этого генераторы, к которым оперативно подключаются 105 бюветов коммунального предприятия Киевводфонд и еще шесть бюветов Киевводоканала на левом берегу. Кроме того, питьевую воду и воду для других нужд будут доставлять в пункты обогрева при необходимости, — сообщил мэр.

Банки

В условиях длительного отсутствия электроснабжения будет работать определенный список банков. В Нацбанке Украины отмечают, что дежурные отделения обеспечиваются всем необходимым оборудованием и каналами связи для непрерывной работы при отсутствии электричества.

Укрпочта

При полном отсутствии электроснабжения будет работать большая часть сети. Адреса отделений в Киеве.

Может ли Киев остаться без отопления

Заместитель председателя Киевской городской военной администрации Петр Пантелеев заявил, что Киев не останется без отопления, если работники ОСМД или ЖЭКа вовремя отреагируют в случае чрезвычайной ситуации.

— В случае вражеских обстрелов и прекращения централизованного теплоснабжения все те, кто занимается обслуживанием домов, это ЖЭКи, коммерческие управляющие компании, ОСМД, обязаны оперативно обеспечить слитие воды из дома для того, чтобы вода не замерзла и не повредила саму систему. Если это произойдет вовремя, то никаких серьезных технических проблем не будет, — сказал он в эфире национального телемарафона.

Пантелеев подчеркнул, что эта техническая процедура является залогом того, что система отопления дома будет в исправном состоянии и после ликвидации разрушений поврежденной инфраструктуры ее можно будет запустить.