Транспорт, магазины и аптеки: что будет работать в Киеве в случае блэкаута
Киев готовится к худшему сценарию с электроснабжением, который может возникнуть в результате массированных ракетных ударов РФ по критической инфраструктуре Украины.
Как сообщил мэр Виталий Кличко, даже в случае блэкаута столица будет жить и работать, хоть и в очень сложных условиях.
Как будет работать наземный транспорт и метро
Если в результате вражеских ударов электроснабжение в столице полностью исчезнет, на всех маршрутах наземного транспорта будут ездить автобусы. Проезд в них будет бесплатным.
— Все автобусные парки столицы обеспечены необходимым запасом топлива и имеют автоматические источники энергии. В частности, бензиновые и дизельные генераторы. Поэтому у города есть возможность обеспечить минимальный объем технологического процесса для подготовки и выпуска автобусов на маршруты, — сообщил Кличко.
В случае блэкаута движение поездов метрополитена будет приостановлено. Наземные станции закроют, а вот 45 подземных будут работать в режиме пунктов временного пребывания и как укрытие во время воздушной тревоги.
Вход в метро будет бесплатным, но при себе нужно будет иметь документ, удостоверяющий личность.
На станциях подземки будут доступны интернет-связь, электроэнергия (возможность подзарядить мобильные телефоны и другие гаджеты), питьевая вода и санитарные узлы.
По словам мэра, средняя температура на станциях метро составляет 12-14 градусов тепла, поэтому, прячась там, нужно будет надевать зимнюю одежду и дополнительно иметь теплые вещи.
Пункты обогрева
Ближайший пункт обогрева можно найти на карте. Кроме того, здесь указаны данные о том, есть ли в пункте комнаты матери и ребенка, помещения для лиц с инвалидностью и помещения для приема еды.
Связь
Мобильная связь в случае отсутствия электроснабжения будет работать в ограниченном режиме: только голосовая. В метро будет работать мобильный интернет (LTE, 3G), на части станций – также WI-FI. Будет работать интернет и в оптоволоконной сети.
Работа магазинов, рынков и ТРЦ
Даже при самом плохом сценарии в Киеве будут работать отдельные торговые сети, рынки, магазины и ТРЦ.
Киевлянам советуют заранее загрузить на мобильные телефоны списки с адресами супермаркетов, ТРЦ и коммунальных рынков. График работы в условиях отсутствия электроснабжения может быть сокращен.
Как сообщил председатель правления Ассоциации ритейлеров Украины Андрей Жук, сети магазинов закупают генераторы и Starlink, чтобы при отключении электроснабжения стать Пунктами незламності.
Он уверен, что большинство магазинов смогут работать даже в условиях тотального блэкаута.
– В течение января-декабря мы ожидаем, что большинство магазинов будут снабжены генераторами или аккумуляторами и смогут работать. Однако если отключение электроснабжения будет продолжаться более 5 дней, украинцы увидят сокращение количества магазинов и товаров, – сказал он.
Аптеки
Аптеки КП Фармация снабжены резервными источниками питания и будут работать при полном отсутствии электроснабжения. Также будет работать и часть частных аптек.
Не останутся без помощи и домашние питомцы. Квалифицированную ветеринарную помощь домашним животным в условиях отсутствия электроснабжения будут оказывать коммунальные ветлечебницы.
Лечебно-диагностические услуги домашним питомцам киевлян будут предоставлять в ветеринарных больницах, входящих в состав КП Киевская городская больница ветеринарной медицины.
При полном отсутствии электроснабжения в Киеве продолжит работать Служба учета и регистрации животных, которая также входит в состав коммунального предприятия.
Список аптек и ветеринарных клиник, которые будут работать в столице в условиях блэкаута, также лучше сохранить.
Бюветы
При перебоях с водоснабжением в столице будут обеспечивать систему резервных источников получения питьевой воды. В первую очередь это бюветные комплексы, большинство которых имеют возможность подключения к генераторам.
– Столица приобрела и привлекла для этого генераторы, к которым оперативно подключаются 105 бюветов коммунального предприятия Киевводфонд и еще шесть бюветов Киевводоканала на левом берегу. Кроме того, питьевую воду и воду для других нужд будут доставлять в пункты обогрева при необходимости, — сообщил мэр.
Банки
В условиях длительного отсутствия электроснабжения будет работать определенный список банков. В Нацбанке Украины отмечают, что дежурные отделения обеспечиваются всем необходимым оборудованием и каналами связи для непрерывной работы при отсутствии электричества.
Укрпочта
При полном отсутствии электроснабжения будет работать большая часть сети. Адреса отделений в Киеве.
Может ли Киев остаться без отопления
Заместитель председателя Киевской городской военной администрации Петр Пантелеев заявил, что Киев не останется без отопления, если работники ОСМД или ЖЭКа вовремя отреагируют в случае чрезвычайной ситуации.
— В случае вражеских обстрелов и прекращения централизованного теплоснабжения все те, кто занимается обслуживанием домов, это ЖЭКи, коммерческие управляющие компании, ОСМД, обязаны оперативно обеспечить слитие воды из дома для того, чтобы вода не замерзла и не повредила саму систему. Если это произойдет вовремя, то никаких серьезных технических проблем не будет, — сказал он в эфире национального телемарафона.
Пантелеев подчеркнул, что эта техническая процедура является залогом того, что система отопления дома будет в исправном состоянии и после ликвидации разрушений поврежденной инфраструктуры ее можно будет запустить.