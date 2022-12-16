Грудень, 16 в 13:52

Київ готується до найгіршого сценарію з електропостачанням, який може виникнути внаслідок масованих ракетних ударів РФ по критичній інфраструктурі України.

Як повідомив мер Віталій Кличко, навіть у випадку блекауту столиця житиме і працюватиме, хоч і в дуже складних умовах.

Як працюватиме наземний транспорт та метро

Якщо внаслідок ворожих ударів електропостачання в столиці повністю зникне, на всіх маршрутах наземного транспорту їздитимуть автобуси. Проїзд у них буде безкоштовним.

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– Усі автобусні парки столиці забезпечені необхідним запасом пального та мають автоматичні джерела енергії. Зокрема, бензинові та дизельні генератори. Тому місто має змогу забезпечити мінімальний обсяг технологічного процесу для підготовки та випуску автобусів на маршрути, – повідомив Кличко.

У випадку блекауту рух поїздів метрополітену буде призупинено. Наземні станції зачинять, а от 45 підземних працюватимуть у режимі пунктів тимчасового перебування людей та як укриття під час повітряної тривоги.

Вхід у метро буде безкоштовним, але при собі треба буде мати документ, що посвідчує особу.

На станціях підземки будуть доступними інтернет-зв’язок, електроенергія (можливість підзарядити мобільні телефони та інші гаджети), питна вода і санітарні вузли.

За словами мера, середня температура на станціях метро становить 12-14 градусів тепла, тож, переховуючись там, треба буде одягати зимовий одяг і додатково мати теплі речі.

Пункти обігріву

Найближчий пункт обігріву можна знайти на мапі. Окрім того, тут вказані дані про те, чи є в пункті кімнати матері та дитини, приміщення для осіб з інвалідністю та приміщення для прийому їжі.

Зв’язок

Мобільний зв’язок, у разі відсутності електропостачання, працюватиме в обмеженому режимі: тільки голосовий. У метро працюватиме мобільний інтернет (LTE, 3G), на частині станцій – також WI-FI. Працюватиме інтернет і в оптоволоконній мережі.

Робота магазинів, ринків та ТРЦ

Навіть за найгіршого сценарію у Києві працюватимуть окремі торговельні мережі, ринки, магазини та ТРЦ.

Киянам радять заздалегідь завантажити на мобільні телефони списки з адресами супермаркетів, ТРЦ та комунальних ринків. Графік роботи в умовах відсутності електропостачання може бути скороченим.

Як повідомив голова правління Асоціації ритейлерів України Андрій Жук, мережі магазинів закуповують генератори і Starlink, щоб під час відключення електропостачання стати Пунктами незламності.

Він впевнений, що більшість магазинів зможуть працювати навіть в умовах тотального блекауту.

– Упродовж січня-грудня ми очікуємо, що більшість магазинів будуть забезпечені генераторами або акумуляторами і зможуть працювати. Проте якщо відключення електропостачання триватиме більше 5 днів, українці побачать скорочення кількості магазинів та товарів, – сказав він.

Аптеки

Аптеки КП Фармація забезпечені резервними джерелами живлення і працюватимуть у разі повної відсутності електропостачання. Також працюватиме і частина приватних аптек.

Не залишаться без допомоги і домашні улюбленці. Кваліфіковану ветеринарну допомогу домашнім тваринам в умовах відсутності електропостачання надаватимуть комунальні ветлікарні.

Лікувально-діагностичні послуги домашнім улюбленцям киян надаватимуть у ветеринарних лікарнях, що входять до складу КП Київська міська лікарня ветеринарної медицини.

У разі повної відсутності електропостачання у Києві продовжить працювати Служба обліку та реєстрації тварин, що також входить до складу комунального підприємства.

Список аптек та ветеринарних клінік, які працюватимуть у столиці в умовах блекауту, також краще зберегти.

Бювети

У разі перебоїв з водопостачанням у столиці забезпечуватимуть систему резервних джерел отримання питної води. Насамперед це бюветні комплекси, більшість яких має можливість підключення до генераторів.

– Столиця придбала та залучила для цього генератори, до яких оперативно підключаються 105 бюветів комунального підприємства Київводфонд та ще шість бюветів Київводоканалу на лівому березі. Крім того, питну воду та воду для інших потреб доставлятимуть в пункти обігріву за необхідності, – повідомив мер.

Банки

В умовах тривалої відсутності електропостачання працюватиме визначений перелік банків. У Національному банку України зазначають, що чергові відділення забезпечуються усім необхідним обладнанням та каналами зв’язку для безперервної роботи за відсутності електрики.

Укрпошта

За умови повної відсутності електропостачання працюватиме більша частина мережі. Адреси відділень у Києві.

Чи може Київ залишитися без опалення

Заступник голови Київської міської військової адміністрації Петро Пантелеєв заявив, що Київ не залишиться без опалення, якщо працівники ОСББ чи ЖЕКу вчасно зреагують в разі надзвичайної ситуації.

– У випадку ворожих обстрілів і припинення централізованого теплопостачання, всі ті, хто займається обслуговуванням будинків, це ЖЕКи, комерційні керівні компанії, ОСББ, зобов’язані оперативно забезпечити злиття води з будинку для того, щоб вода не замерзла і не пошкодила саму систему. Якщо це відбудеться вчасно, то жодних серйозних технічних проблем не виникатиме, – сказав він в ефірі національного телемарафону.

Пантелеєв наголосив, що ця технічна процедура є запорукою того, що система опалення будинку буде в справному стані і потім, після ліквідації руйнувань пошкодженої інфраструктури, її можна буде запустити.