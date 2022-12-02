Декабрь, 02 в 10:38

Обесточенные города стали для украинцев еще одним тяжелым испытанием во время войны. Сейчас люди массово скупают фонари, аккумуляторы, электрогенераторы, газовые горелки для приготовления еды.

Власти призывают людей по возможности выезжать за границу “перезимовать” или переселяться в села, где можно хотя бы самостоятельно обогревать жилье и брать воду из колодцев.

Те, кто не может уехать из городов, должны быть морально и не только готовы к длительным отключениям электричества.

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Итак, где брать воду, какие запасы еды делать, как согреться, чтобы пережить холодные месяцы зимы, разбирались Факты ICTV.

Где брать воду?

Для технических нужд можно собирать дождевую воду и топить снег. Однако сейчас в Украине ни дождей, ни снега в таком количестве нет.

Источник воды для любых нужд — колодцы. Иногда они расположены во дворах многоквартирных домов. И уже можно видеть очереди у них.

Питьевую воду люди набирают из бюветов и покупают в специальных автоматах. Однако стоит подумать и об экстренных случаях — сделать запас воды, герметично закрытой в бутылках. Такая вода в темном помещении может храниться месяцами.

Запас еды

Позаботьтесь о запасе еды, которая не требует приготовления – термической обработки, особенно, если у вас в доме нет газовой плиты. Это должны быть различные консервы, хлебцы, галетное печенье, энергетические батончики, домашняя консервация и т.д. Запаситесь подсолнечным маслом.

Если не работает канализация

В многоквартирном доме из-за обесточивания может не работать водоотвод и канализация. Поэтому для санитарных целей можно использовать пакеты для мусора или из супермаркетов. Сам пакет лучше уложить в тканевый мешок или наволочку, чтобы обезопасить от разрыва.

Некоторые специалисты советуют налить в пакет немного воды с содой – это должно убрать неприятный запах.

Если канализация работает, а вот воды в кране нет, то можно сливать той водой, которой умывались и чистили зубы.

Как освещать дом?

Лучше всего для этого подойдут светодиодные фонари на аккумуляторах, например велосипедные или походные.

Луч света направляйте вверх – белый потолок будет рассеивать свет, так он станет объемным.

Заряжать фонари можно от пауэрбанков или сети, когда появится свет. Пауэрбанки лучше держать в тепле, так они будут медленнее терять заряд.

Энергетики говорят, что плановые отключения будут длиться не один месяц, а в случае повторных ракетных атак энергетической инфраструктуры добавятся экстренные и аварийные отключения — так что сидеть без света, к сожалению, придется еще очень и очень долго.

Как согреться?

Если обесточены насосы тепловых станций, то при низких температурах на улице квартиры будут остывать быстро. Разумеется, что без света не будут работать и электрообогреватели.

Газовыми конфорками не обогревайте закрытое помещение – газ “съедает” кислород и может привести к удушью.

Однако согреть человек может себя сам. Здесь работает правило наслоения одежды. Таким образом удерживается воздух и именно это создает термоэффект.

Очень популярно у тех, кто занимается зимними видами спорта, термобелье. Кстати, нашим воинам волонтеры также его закупают.

Выбирайте качественное и по размеру. Сверху можно надеть штаны и кофты, например, из флиса. Хорошо согреют вязаные свитера и пуховые жилеты.

Если есть вода и газ, можно периодически греть воду и наливать в пластиковые бутылки – так под одеялом будет еще теплее.

Согреться и подзарядить телефоны, фонарики или пауэрбанки можно в Пунктах несокрушимости, работающих по всей стране. Обычно на официальных сайтах городских и поселковых советов можно найти адреса таких пунктов.

Где снять наличные?

На самом деле наличные деньги можно снять в любом банкомате, даже если вы не являетесь клиентом определенного банка. Владельцы карт всех банков могут снимать деньги в кассах торговых сетей. Такая опция доступна, например, в супермаркетах сети Сільпо.

В Ощадбанке рассказали, где их клиенты могут получить наличные деньги. В monobank также есть инструкция, как снять деньги.

Список отделений банков, работающих в условиях отключения света:

Приватбанк

Райффайзен Банк

Укргазбанк

ПУМБ

УкрСиббанк

Банк Південний

Sense bank

Как работают продовольственные магазины?

Крупные торговые сети пытаются снабжать свои магазины электрогенераторами.

Список магазинов АТБ с генераторами. В некоторых магазинах можно заряжать гаджеты.

Супермаркеты Сільпо с автономным питанием.

Супермаркеты Грош со светом.

Работа магазинов NOVUS при выключении электричества.

Магазины сети Ашан также имеют автономное питание.

Поинтересуйтесь, какие маленькие магазинчики вашего района снабжены электрогенераторами.

Куда и как обращаться за гуманитарной помощью?

Обычно о раздаче, например продуктовых наборов или лекарств сообщают главы местных общин. Такую информацию можно проверять на официальных сайтах городских, районных и поселковых советов.

Однако есть ряд волонтерских организаций, которые также раздают разную гуманитарную помощь. Например, на сайте платформы СпівДія можно зарегистрироваться для получения такой помощи.

На сайте dopomoha-info.org.ua собрана информация по регионам, где люди с инвалидностью и люди старшего возраста могут получить гуманитарную помощь.

Гуманитарные штабы и учреждения областей, оказывающие поддержку украинцам.

Отключение света. Как долго?

С начала массированных ракетных атак, с 10 октября, российские ракеты повредили все крупные тепло- и гидроэлектростанции. После ударов 23 ноября в Украине остановились все атомные электростанции.

Титанические усилия и круглосуточный подвиг работников энергетической отрасли не дают Украине оказаться в полной темноте.

Официальные лица хоть и говорят, что ситуация в энергетике с каждым днем улучшается и будет улучшаться при отсутствии очередных атак, однако военное руководство отмечает, что новые удары будут — РФ к ним готовится, накапливает ракеты.

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Россия ракетными атаками пытается спровоцировать состояние, при котором наша энергосистема будет полностью обесточена.

Но украинцы показывают всему миру и России в частности, что сложные испытания только закаляют наш дух и укрепляют стремление к свободе на своей земле.