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Факты / Україна

Администрация Байдена просит Конгресс выделить Украине еще $38 млрд – Салливан

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Администрация Байдена просит Конгресс выделить Украине еще $38 млрд – Салливан
Фото: Getty Images

Администрация президента США Джо Байдена обратилась к Конгрессу США с запросом о предоставлении Украине дополнительных почти $38 млрд.

Об этом в интервью заявил советник Белого дома по нацбезопасности Джейк Салливан.

– Мы знаем, что наша работа состоит в том, чтобы продолжать нашу военную поддержку Украины, чтобы они были в лучшей возможной позиции на поле боя. И если и когда дипломатия созреет, они (украинцы, – Ред.) оказались в лучшей возможной позиции за столом переговоров, — отметил он.

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Кроме того, Салливан добавил, что администрация Байдена делает все, чтобы Украина смогла отстоять свой суверенитет и территориальную целостность. Именно поэтому она обратилась к Конгрессу о предоставлении Украине дополнительных почти $38 млрд на военную поддержку и гуманитарную помощь.

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Источник: Голос Америки
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