Декабрь, 17 в 21:17

Германия не будет в одностороннем порядке передавать Украине танки западного образца

Об этом в интервью Süddeutsche Zeitung заявил канцлер Германии Олаф Шольц, которого цитирует правительство ФРГ.

Его спросили, что несмотря на то, что украинское правительство хвалит Германию за поставки оружия, но все же остается нереализованным запрос на основной немецкий боевой танк Leopard. Итак, поставит ли Германия его Украине в 2023 году?

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Олаф Шольц в ответ на это перечислил технику, которую ФРГ уже передала Украине, и добавил, что Берлин в вопросах передачи оружия руководствуется “тремя четкими принципами”.

— Во-первых, мы поддерживаем Украину в меру наших возможностей. Во-вторых, мы предотвращаем прямую конфронтацию между НАТО и Россией. И, в-третьих, не будет никаких односторонних действий со стороны Германии. Это критерий нашей решительной и одновременно осторожной политики — и он будет действовать и в следующем году. Мое впечатление такое, что подавляющее большинство немцев считает это правильным, — сказал он.

В то же время немецкий канцлер уклонился от вопроса, что должно произойти в 2023 году, чтобы Украина все-таки получила западные танки.

— Россия должна понять, что так больше продолжаться не может. Путин должен закончить войну, вывести войска и тем самым создать возможность для взаимопонимания, — добавил Олаф Шольц.

Ранее председатель оборонного комитета немецкого Бундестага заявила, что Германия предоставит Украине еще шесть или семь самоходных артиллерийских установок Gepard.

Ранее глава оборонного комитета немецкого Бундестага заявила, что Германия предоставит Украине еще шесть или семь самоходных артиллерийских установок Gepard.