Декабрь, 13 в 10:57

Германия предоставит Украине еще шесть или семь самоходных артиллерийских установок Gepard.

Об этом сообщила глава оборонного комитета Бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерман.

По ее словам, Германия предоставила Украине уже 24 самоходных гаубицы.

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Представитель Бундестага лично выступает за отправку еще и современных танков Leopard и Marder.

– Их предоставление сейчас просто необходимо и я больше не вижу причин не делать этого, – отметила Мари-Агнес Штрак-Циммерман.

Однако, добавляет глава оборонного комитета Бундестага, такую инициативу до сих пор не поддерживают в правительстве.

Напомним, что накануне в МИД Украины назвали непонятной аргументацию официального Берлина о том, почему до сих пор не принято решение о передаче Вооруженным силам боевых танков Leopard 2, о которых неоднократно просил Киев.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 293-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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