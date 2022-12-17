Грудень, 17 в 21:17

Німеччина не буде в односторонньому порядку передавати Україні танки західного зразка

Про це в інтерв’ю Süddeutsche Zeitung заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, якого цитує уряд ФРН.

Його запитали, що незважаючи на те, що український уряд хвалить Німеччину за постачання зброї, але все ж залишається нереалізованим запит на основний німецький бойовий танк Leopard. Отже, чи поставить Німеччина його Україні у 2023 році?

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Олаф Шольц у відповідь на це перерахував техніку, яку ФРН уже передала Україні, і додав, що Берлін у питаннях передачі зброї керується “трьома чіткими принципами”.

– По-перше, ми підтримуємо Україну в міру наших можливостей. По-друге, ми запобігаємо прямій конфронтації між НАТО і Росією. І, по-третє, не буде жодних односторонніх дій з боку Німеччини. Це критерій нашої рішучої і водночас обережної політики – і він діятиме і наступного року. Моє враження таке, що переважна більшість німців вважає це правильним, – сказав він.

Водночас німецький канцлер ухилився від питання, що має статися у 2023 році, щоб Україна все-таки отримала західні танки.

– Росія повинна зрозуміти, що так більше тривати не може. Путін повинен закінчити війну, вивести війська і тим самим створити можливість для взаєморозуміння, – додав Олаф Шольц.

Раніше голова оборонного комітету німецького Бундестагу заявила, що Німеччина надасть Україні ще шість або сім самохідних артилерійських установок Gepard.