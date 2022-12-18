Декабрь, 17 в 22:31

США отговаривали Украину от ликвидации начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова, когда тот приезжал на оккупированные Россией территории.

Об этом пишет The New York Times со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.

По данным газеты, российские генералы начали приезжать на фронт для поддержания боевого духа российских оккупантов, который начал падать после серии поражений.

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Наконец, в конце апреля начальник российского генерального штаба генерал Валерий Герасимов тайно планировал поехать на линию фронта.

Американские официальные лица заявили, что они узнали об этом, но скрывали информацию от украинцев, опасаясь, что те нанесут удар. Убийство генерала Герасимова могло бы резко обострить конфликт, сказали NYT официальные американские лица. И хотя американцы были преданы делу помощи Украине, они не хотели разжигать войну между Соединенными Штатами и Россией, пишет газета.

Впрочем Украина все равно узнала о планах российского генерала, поставив американцев в затруднительное положение. После консультаций с Белым домом, высокопоставленные американские чиновники обратились к украинцам с просьбой отозвать атаку.

— Мы сказали им не делать этого. Мы говорили: “Эй, это уже слишком”, — сказал высокопоставленный американский чиновник.

Но, как пишет издание, сообщение поступило слишком поздно. Украинские военные сообщили американцам, что они уже начали атаку на позиции генерала.

В результате той атаки были убиты десятки россиян, сообщили официальные лица, впрочем, генерал Герасимов не был среди них, пишет NYT.

После этого российские военные руководители сократили свои визиты на фронт, пишет издание.

Напомним, в конце апреля украинские чиновники и журналисты сообщали, что в оккупированный на тот момент Изюм прибыл начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, чтобы лично осуществить командование российскими оккупационными войсками.

По данным ряда украинских экс-чиновников, тогда украинские защитники нанесли удар по полевому штабу командования российских войск под Изюмом, когда там находился генерал Герасимов. Тогда сообщалось, что начальник российского Генштаба якобы получил серьезное ранение.

В то же время советник Офиса президента Алексей Арестович тогда сообщал, что вряд ли Герасимов получил ранения.