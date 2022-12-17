Декабрь, 17 в 10:40

За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины уничтожили еще 420 российских оккупантов, а также вражескую технику. Общие потери личного состава армии РФ превысили 97,6 тыс. человек.

Соответствующую информацию обнародовал Генеральный штаб ВСУ по состоянию на утро 17 декабря.

Украинские военные также уничтожили за сутки более 60 вражеских ракет. Как известно, накануне РФ совершила очередную массированную ракетную атаку по территории Украины.

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Так, общие боевые потери войск РФ в полномасштабной войне против Украины с 24 февраля по 17 декабря ориентировочно составили:

личного состава – ликвидировано около 97 690 человек (+420 оккупантов за сутки);

танков ‒ 2 985 (+5 единиц за сутки);

боевых бронированных машин – 5 958 (+6 за сутки);

артиллерийских систем – 1 947 (+1 за сутки);

реактивных систем залпового огня (РСЗО) – 410;

средств ПВО – 211 единиц;

самолетов – 281;

вертолетов – 264;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1 648;

крылатых ракет – 653 (+61 за сутки);

кораблей /катеров ‒ 16;

автомобильной техники и автоцистерн – 4 577 (+14 единиц за сутки);

специальной техники – 174 (+2 за сутки).

Данные о потерях российских оккупантов уточняются.

По данным Генерального штаба ВСУ, 16 декабря войска РФ выпустили 98 ракет по гражданской и энергетической инфраструктуре Украины. Кроме того, захватчики произвели более 65 обстрелов из реактивных систем залпового огня.