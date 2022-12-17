Грудень, 17 в 10:40

Протягом минулої доби Збройні сили України знищили ще 420 російських окупантів, а також ворожу техніку. Загальні втрати особового складу армії РФ перевищили 97,6 тис. осіб.

Відповідну інформацію оприлюднив Генеральний штаб ЗСУ станом на ранок 17 грудня.

Українські військові також знищили за добу понад 60 ворожих ракет. Як відомо, напередодні РФ здійснила чергову масовану ракетну атаку по території України.

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Так, загальні бойові втрати військ РФ у повномасштабній війні проти України з 24 лютого по 17 грудня орієнтовно склали:

особового складу ‒ ліквідовано близько 97 690 осіб (+420 окупантів за добу);

танків ‒ 2 985 (+5 одиниць за добу);

бойових броньованих машин ‒ 5 958 (+6 за добу);

артилерійських систем – 1 947 (+1 за добу);

реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) – 410;

засобів ППО ‒ 211 одиниць;

літаків – 281;

гелікоптерів – 264;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 648;

крилатих ракет ‒ 653 (+61 за добу);

кораблів /катерів ‒ 16;

автомобільної техніки та автоцистерн – 4 577 (+14 одиниць за добу);

спеціальної техніки ‒ 174 (+2 за добу).

Дані щодо втрат російських окупантів уточнюються.

За даними Генерального штабу ЗСУ, 16 грудня війська РФ випустили 98 ракет по цивільній та енергетичній інфраструктурі України. Крім того, загарбники здійснили понад 65 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.