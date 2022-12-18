Круглосуточный комендантский час: оккупанты готовят к ограничениям Бердянск и Черниговку
Командование оккупационных войск планирует ввести круглосуточный комендантский час в населенных пунктах на временно занятой территории Запорожской области.
Такая информация появилась в распоряжении Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
Согласно данным Генштаба ВСУ, в Черниговке такие ограничения должны ввести с 25 декабря, а в Бердянске – с 30 декабря 2022 года по 3 января 2023 года.
Подразделения Сил обороны тем временем продолжают ликвидировать оккупантов на территории региона.
Подтверждено огневое поражение 16 декабря нескольких районов сосредоточения живой силы и военной техники врага, а также двух его складов боеприпасов.
Более 150 военнослужащих получили ранения, 10 единиц военной техники разного типа уничтожены.
Информация о том, скольких захватчиков удалось ликвидировать, еще уточняется.
Подразделения ракетных войск и артиллерии 17 декабря поразили:
- восемь районов сосредоточения личного состава армии РФ,
- два пункта управления,
- четыре склада боеприпасов.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 298-е сутки.
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