Цілодобова комендантська година: окупанти готують до обмежень Бердянськ і Чернігівку

Грудень, 18 в 7:33

Командування окупаційних військ планує запровадити цілодобову комендантську годину в населених пунктах на тимчасово зайнятій території Запорізької області.

Така інформація з’явилася в розпорядженні Генерального штабу Збройних сил України.

За даними Генштабу ЗСУ, у Чернігівці такі обмеження мають запровадити з 25 грудня, а в Бердянську – з 30 грудня 2022 до 3 січня 2023 року.

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Підрозділи Сил оборони тим часом продовжують ліквідовувати окупантів на території регіону.

Так, підтверджено вогневе ураження 16 грудня кількох районів зосередження живої сили та військової техніки ворога, а також двох його складів боєприпасів.

Понад 150 військовослужбовців дістали поранення, 10 одиниць військової техніки різного типу знищено.

Інформація про те, скількох загарбників вдалося ліквідувати, ще уточнюється.

Підрозділи ракетних військ та артилерії 17 грудня уразили:

вісім районів зосередження особового складу армії РФ,

два пункти управління,

чотири склади боєприпасів.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 298-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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