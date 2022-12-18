Через два-три дня свою полную мощность смогут восстановить все три АЭС — Кудрицкий

Декабрь, 18 в 20:38

Через два-три дня энергетики смогут увеличить объемы той генерации АЭС, которая доступна украинским потребителям.

Об этом в эфире Єдиних новин заявил глава правления ЧАО Национальная энергетическая компания Укрэнерго Владимир Кудрицкий.

– Существует еще определенное ограничение по сетям, они (атомные станции, – Ред.) не могут выдать определенную часть своей мощности из-за обстрелов. Но думаю, что в ближайшее время сможем увидеть полную мощность трех атомных станций в сети, – отметил он.

Кудрицкий также добавил, что вопрос в восстановлении функциональности определенных поврежденных подстанций.

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– Один-два дня – и мы еще сможем увеличить объемы той генерации, которая доступна нашим потребителям, – очертил он.

Кроме того, Кудрицкий сообщил, что в воскресенье потребление электроэнергии увеличилось из-за холодов.

— Сегодня и завтра дефицит протяженностей будет значительным из-за погоды. И особенно завтра, потому что рабочий день и ожидаются достаточно сильные морозы. После чего температура уже начнет подниматься, ну и, конечно, мы восстанавливаемся, – говорит он.

Напомним, что в Укрэнерго сообщили, что все АЭС на подконтрольной Украине территории вышли на плановую мощность.