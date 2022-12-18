За два-три дні свою повну потужність зможуть відновити всі три АЕС – Кудрицький

Грудень, 18 в 20:38

За два-три дні енергетики зможуть збільшити обсяги тої генерації АЕС, яка доступна українським споживачам.

Про це в ефірі Єдиних новин заявив очільник правління ПРАТ Національна енергетична компанія Укренерго Володимир Кудрицький.

– Існує ще певне обмеження по мережах, вони (атомні станції, – Ред.) не можуть видати певну частину своєї потужності через обстріли. Але думаю, що найближчим часом зможемо побачити повну потужність трьох атомних станцій у мережі, – зазначив він.

Кудрицький також додав, що питання у відновленні функціональності певних підстанцій, які були пошкоджені.

Зараз дивляться

– Один-два дні – і ми ще зможемо збільшити обсяги тої генерації, яка доступна нашим споживачам, – окреслив він.

Крім того, Кудрицький повідомив, що у неділю споживання електроенергії збільшилось через холоди.

– Сьогодні та завтра дефіцит протяжностей буде значим через погоду. І особливо завтра, бо робочий день і очікуються досить сильні морози. Після чого температура вже почне підійматися, ну і, звичайно, ми відновлюємося, – каже він.

Нагадаємо, що в Укренерго повідомили, що всі АЕС на підконтрольній Україні території вийшли на планову потужність.