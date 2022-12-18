За два-три дні свою повну потужність зможуть відновити всі три АЕС – Кудрицький
За два-три дні енергетики зможуть збільшити обсяги тої генерації АЕС, яка доступна українським споживачам.
Про це в ефірі Єдиних новин заявив очільник правління ПРАТ Національна енергетична компанія Укренерго Володимир Кудрицький.
– Існує ще певне обмеження по мережах, вони (атомні станції, – Ред.) не можуть видати певну частину своєї потужності через обстріли. Але думаю, що найближчим часом зможемо побачити повну потужність трьох атомних станцій у мережі, – зазначив він.
Кудрицький також додав, що питання у відновленні функціональності певних підстанцій, які були пошкоджені.
– Один-два дні – і ми ще зможемо збільшити обсяги тої генерації, яка доступна нашим споживачам, – окреслив він.
Крім того, Кудрицький повідомив, що у неділю споживання електроенергії збільшилось через холоди.
– Сьогодні та завтра дефіцит протяжностей буде значим через погоду. І особливо завтра, бо робочий день і очікуються досить сильні морози. Після чого температура вже почне підійматися, ну і, звичайно, ми відновлюємося, – каже він.
Нагадаємо, що в Укренерго повідомили, що всі АЕС на підконтрольній Україні території вийшли на планову потужність.