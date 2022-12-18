Все АЭС, кроме Запорожской, вышли на плановую мощность – Укрэнерго
По состоянию на 18 декабря украинские атомные электростанции, кроме Запорожской АЭС, вышли на плановую мощность.
Оккупированная ЗАЭС продолжает потреблять электроэнергию для безопасного режима остановки блоков.
Согласно данным Национальной энергетической компании Укрэнерго, в сравнении с субботой увеличились объемы потребления электроэнергии.
Как следствие, это повлияло на показатели дефицита в системе.
Причина кроется как в повреждении объектов энергетической инфраструктуры во время уже девятого массированного ракетного удара, так и в сезонном понижении температуры.
– Всем облэнерго предоставлены лимиты потребления. Если они будут превышены, могут быть применены аварийные отключения, – отмечают в Укрэнерго.
Для получения точной информации по каждому отдельному региону в энергетической компании рекомендуют следить за сообщениями операторов системы распределения (облэнерго).
Пока же на высоковольтных и распределительных сетях и электростанциях продолжаются аварийно-восстановительные работы.
Их успешное продвижение в настоящее время усложняют погодные условия – усиление морозов и сильный ветер.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 298-е сутки.
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Источник: НЭК Укрэнерго
Фото: НЭК Укрэнерго