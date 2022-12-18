Декабрь, 18 в 11:26

По состоянию на 18 декабря украинские атомные электростанции, кроме Запорожской АЭС, вышли на плановую мощность.

Оккупированная ЗАЭС продолжает потреблять электроэнергию для безопасного режима остановки блоков.

Согласно данным Национальной энергетической компании Укрэнерго, в сравнении с субботой увеличились объемы потребления электроэнергии.

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Как следствие, это повлияло на показатели дефицита в системе.

Причина кроется как в повреждении объектов энергетической инфраструктуры во время уже девятого массированного ракетного удара, так и в сезонном понижении температуры.

– Всем облэнерго предоставлены лимиты потребления. Если они будут превышены, могут быть применены аварийные отключения, – отмечают в Укрэнерго.

Для получения точной информации по каждому отдельному региону в энергетической компании рекомендуют следить за сообщениями операторов системы распределения (облэнерго).

Пока же на высоковольтных и распределительных сетях и электростанциях продолжаются аварийно-восстановительные работы.

Их успешное продвижение в настоящее время усложняют погодные условия – усиление морозов и сильный ветер.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 298-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: НЭК Укрэнерго

Фото: НЭК Укрэнерго