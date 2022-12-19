Грудень, 19 в 5:16

У столиці близько 5-ї ранку пролунала низка вибухів.

У Київській міській військовій адміністрації повідомили, що спрацювала протиповітряна оборона – Росія атакувала столицю дронами-камікадзе Shahed. За даними влади, наразі збито дев’ять безпілотників. У Київській області також спрацювала ППО.

Повітряна тривога тривала з майже другої ночі у багатьох областях. Влада просить зберігати інформаційну тишу і не повідомляти про місця влучань або роботу ППО.

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О 5:16 повідомили про відбій у столиці. О 5:24 тривога оголошена знову. Міський портал Київ city повідомив про потужний вибух.

Деякі ЗМІ також повідомили про пожежу на правому березі внаслідок влучання. У Telegram-каналах з’являються відео місцевих жителів із розбитими шибками унаслідок влучання.

О 5:50 знову оголосили про відбій тривоги у столиці.

Джерело: КМВА, Київ city

Фото: Карта повітряних тривог