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Факти / Україна

У Києві пролунали вибухи: атака дронами-камікадзе

Євгенія Грейс, редакторка стрічки новин
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Shahed 129

У столиці близько 5-ї ранку пролунала низка вибухів. 

У Київській міській військовій адміністрації повідомили, що спрацювала  протиповітряна оборона – Росія атакувала столицю дронами-камікадзе Shahed. За даними влади, наразі збито дев’ять безпілотників. У Київській області також спрацювала ППО.

Повітряна тривога тривала з майже другої ночі у багатьох областях. Влада просить зберігати інформаційну тишу і не повідомляти про місця влучань або роботу ППО.

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Карта повітряних тривог 19 грудня

О 5:16 повідомили про відбій у столиці. О 5:24 тривога оголошена знову. Міський портал Київ city повідомив про потужний вибух.

Деякі ЗМІ також повідомили про пожежу на правому березі внаслідок влучання. У Telegram-каналах з’являються відео місцевих жителів із розбитими шибками унаслідок влучання.

О 5:50 знову оголосили про відбій тривоги у столиці.

Джерело: КМВА, Київ city

Фото: Карта повітряних тривог

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