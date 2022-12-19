Жестокие бои под Бахмутом и сбитые дроны на Николаевщине: что происходит на 299 сутки войны (онлайн)
Российский диктатор Владимир Путин трижды переносил вторжение в Украину, заявил замглавы ГУР Вадим Скибицкий.
Глава Вооруженных сил Великобритании Энтони Радакин выступил за укрепление связей с РФ, сообщает издание The Telegraph.
Президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего, на которой рассмотрели ситуацию в Беларуси.
В Иркутской области загорелась установка на нефтегазоконденсатном месторождении. Площадь пожара составила около тысячи квадратных метров.
Латвия выделяет около €560 тыс. на покупку генераторов для украинских государственных средств массовой информации.
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