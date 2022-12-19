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Российский ракетный террор необязательно может усилиться ближе к Новому году, так что не стоит связывать действия врага к датам.

Об этом заявил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. По его словам, у оккупантов расписаны “приоритетные цели” в нашей стране.