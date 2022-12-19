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Факты / Україна / Общество
Юля Захарченко |
Жестокие бои под Бахмутом и сбитые дроны на Николаевщине: что происходит на 299 сутки войны (онлайн)

Жестокие бои под Бахмутом и сбитые дроны на Николаевщине: что происходит на 299 сутки войны (онлайн)

Российский диктатор Владимир Путин трижды переносил вторжение в Украину, заявил замглавы ГУР Вадим Скибицкий.

Глава Вооруженных сил Великобритании Энтони Радакин выступил за укрепление связей с РФ, сообщает издание The Telegraph.

Президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего, на которой рассмотрели ситуацию в Беларуси.

В Иркутской области загорелась установка на нефтегазоконденсатном месторождении. Площадь пожара составила около тысячи квадратных метров.

Латвия выделяет около €560 тыс. на покупку генераторов для украинских государственных средств массовой информации.

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00:40 - 19 декабря

В ночь на 19 декабря в Броварах произошел взрыв в одном из торговых помещений. Причиной предварительно называют взрыв генератора или газового баллона.

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00:39 - 19 декабря

Киев не против подотчетности оборонных поставок Украине со стороны Вашингтона и оказания какой-либо другой помощи, о необходимости которой заявляют некоторые американские политики, заверила посол в США Оксана Маркарова.

– Мы приветствуем прозрачность и подотчетность! Мы работаем с Конгрессом на очень мощной двухпартийной основе, и не только относительно отчетности о том, что мы уже получили – речь идет о нескольких системах от НАТО в рамках помощи, которую уже получили – но и о бюджетной поддержке, – подчеркнула она.

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00:38 - 19 декабря

Российские захватчики на Херсонщине перебрасывают часть сил на Запорожское направление в ожидании наступления ВСУ оттуда.

Об этом сообщил депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань.

Он подтвердил сообщение Генштаба ВСУ, что большое количество оккупантов переместилось из Каховки и Новой Каховки в Нижние Сирогиз на трассе Херсон-Мелитополь, что на границе с Запорожской областью. Там оккупанты построили фортификационные сооружения.

Фото: Depositphotos

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00:28 - 19 декабря

Российский ракетный террор необязательно может усилиться ближе к Новому году, так что не стоит связывать действия врага к датам.

Об этом заявил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. По его словам, у оккупантов расписаны “приоритетные цели” в нашей стране.

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