Минус 430 оккупантов и два вертолета: потери РФ за минувшие сутки
Фото: Генштаб ВСУ
С начала полномасштабной войны против Украины Россия потеряла 99 230 своих солдат, за последние сутки – 430.
Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.
Другие боевые потери РФ в войне:
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танков ‒ 2995 (+7) ед,
боевых бронированных машин ‒ 5974 (+5) ед,
артиллерийских систем – 1960 (+7) ед,
РСЗО – 410 (+0) ед,
средств ПВО ‒ 212 (+0) ед,
самолетов – 281 (+0) ед,
вертолетов – 266 (+2) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 1680 (+23),
крылатых ракет ‒ 653 (+0),
кораблей /катеров ‒ 16 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн — 4599 (+7) ед,
специальной техники – 177 (+2).
Полномасштабная война в Украине длится уже 300 суток.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.