Декабрь, 20 в 9:49

С начала полномасштабной войны против Украины Россия потеряла 99 230 своих солдат, за последние сутки – 430.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

Другие боевые потери РФ в войне:

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танков ‒ 2995 (+7) ед,

боевых бронированных машин ‒ 5974 (+5) ед,

артиллерийских систем – 1960 (+7) ед,

РСЗО – 410 (+0) ед,

средств ПВО ‒ 212 (+0) ед,

самолетов – 281 (+0) ед,

вертолетов – 266 (+2) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1680 (+23),

крылатых ракет ‒ 653 (+0),

кораблей /катеров ‒ 16 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 4599 (+7) ед,

специальной техники – 177 (+2).

Полномасштабная война в Украине длится уже 300 суток.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.