Грудень, 20 в 9:49

Із початку повномасштабної війни проти України Росія втратила 99 230 своїх солдатів, за останню добу – 430.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Інші бойові втрати РФ у війні:

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танків ‒ 2995 (+7) од,

бойових броньованих машин ‒ 5974 (+5) од,

артилерійських систем – 1960 (+7) од,

РСЗВ – 410 (+0) од,

засобів ППО ‒ 212 (+0) од,

літаків – 281 (+0) од,

гелікоптерів – 266 (+2) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1680 (+23),

крилатих ракет ‒ 653 (+0),

кораблів /катерів ‒ 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4599 (+7) од,

спеціальної техніки ‒ 177 (+2).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 300 діб.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.