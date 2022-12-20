Мінус 430 окупантів та два гелікоптери: втрати РФ за минулу добу
Фото: Генштаб ЗСУ
Із початку повномасштабної війни проти України Росія втратила 99 230 своїх солдатів, за останню добу – 430.
Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.
Інші бойові втрати РФ у війні:
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танків ‒ 2995 (+7) од,
бойових броньованих машин ‒ 5974 (+5) од,
артилерійських систем – 1960 (+7) од,
РСЗВ – 410 (+0) од,
засобів ППО ‒ 212 (+0) од,
літаків – 281 (+0) од,
гелікоптерів – 266 (+2) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1680 (+23),
крилатих ракет ‒ 653 (+0),
кораблів /катерів ‒ 16 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 4599 (+7) од,
спеціальної техніки ‒ 177 (+2).
Повномасштабна війна в Україні триває вже 300 діб.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.