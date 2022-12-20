Декабрь, 20 в 16:42

В госбюджет Украины поступило $2 млрд гранта из Целевого фонда Всемирного банка.

Как сообщили в Министерстве финансов, это уже второй транш с гранта общим размером $4,5 млрд.

Средства будут направлены на обеспечение пенсионных выплат и заработных плат работникам гражданской защиты, а также на оплату медицинских услуг по программе медицинских гарантий.

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– С первых дней преступного вторжения РФ в Украину США поддерживают нас на всех возможных направлениях, в том числе оказывая финансовую помощь для госбюджета в форме грантов. Такая помощь чрезвычайно важна, ведь не только позволяет сохранить возможность вовремя и в полном объеме осуществлять приоритетные социальные платежи, но еще и не увеличивает дальнейшую долговую нагрузку на госбюджет, — отметил министр финансов Украины Сергей Марченко.

С начала полномасштабного вторжения Украина получила от США $12 млрд. в форме грантов.

Таким образом, Соединенные Штаты являются самым большим донором прямой бюджетной помощи среди всех стран-партнеров в 2022 году.