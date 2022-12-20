Грудень, 20 в 16:42

До держбюджету України надійшли $2 млрд гранту з Цільового фонду Світового банку.

Як повідомили в Міністерстві фінансів, це вже другий транш з гранту загальним розміром $4,5 млрд.

Кошти спрямують на забезпечення пенсійних виплат та заробітних плат працівникам цивільного захисту, а також на оплату медичних послуг за програмою медичних гарантій.

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– З перших днів злочинного вторгнення РФ в Україну США підтримують нас на всіх можливих напрямах, в тому числі надаючи фінансову допомогу для держбюджету у формі грантів. Така допомога є надзвичайно важливою, адже не тільки дозволяє зберегти можливість вчасно і в повному обсязі здійснювати пріоритетні соціальні платежі, а ще й не збільшує подальше боргове навантаження на держбюджет, – зазначив міністр фінансів України Сергій Марченко.

Від початку повномасштабного вторгнення Україна отримала від США $12 млрд у формі грантів.

Таким чином, Сполучені Штати є найбільшим донором прямої бюджетної допомоги серед усіх країн-партнерів у 2022 році.