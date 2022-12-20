Декабрь, 20 в 9:20

20 декабря киевским энергетикам удалось устранить все неисправности, послужившие причиной критических перепадов напряжения.

Обновлено в 09:20. По состоянию на это время движение поездов на всех линиях метрополитена возобновлено.

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Также уже открыты на вход станции Лесная, Черниговская, Дарница и Левобережная.

– Энергетики устранили все неисправности. Извините за временные неудобства! – сообщил городской глава Киева Виталий Кличко.

Из-за ограниченного лимита мощности по Киевской области и периодического исчезновения напряжения кольцевая электричка продолжает движение, но не по графику.

Задержки кольцевой электрички сейчас таковы:

7301 +7 мин.,

7303 +4 мин.,

7306 +1 ч. 11 мин.,

7305 +40 мин.,

7405 +37 мин.,

7406 +25 мин.,

7408 + 41 мин.,

7308 + 39 мин.,

7310 +9 мин.,

7410 +20 мин.,

7407 +1 ч. 11 мин.,

7307 +30 мин.,

7412 +32 мин.,

7312 +30 мин.

Напомним, что утром 20 декабря киевляне и гости столицы начали сообщать о критических скачках напряжения.

Больше всего жалоб поступало от жителей левого берега столицы.

Из-за резких перепадов напряжения движение поездов по красной линии метрополитена осуществлялось от станции Академгородок до станции Арсенальная.

Движение по наземному участку было приостановлено, поэтому станции Лесная, Черниговская, Дарница и Левобережная были временно закрыли на вход.

Усилиями энергетиков также удалось возобновить движение по синей и зеленой линии метрополитена.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 300-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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Источник: КГГА, Виталий Кличко, Kyiv City Express