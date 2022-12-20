В Киеве после скачков напряжения возобновлено движение метро
20 декабря киевским энергетикам удалось устранить все неисправности, послужившие причиной критических перепадов напряжения.
Обновлено в 09:20. По состоянию на это время движение поездов на всех линиях метрополитена возобновлено.
Также уже открыты на вход станции Лесная, Черниговская, Дарница и Левобережная.
– Энергетики устранили все неисправности. Извините за временные неудобства! – сообщил городской глава Киева Виталий Кличко.
Из-за ограниченного лимита мощности по Киевской области и периодического исчезновения напряжения кольцевая электричка продолжает движение, но не по графику.
Задержки кольцевой электрички сейчас таковы:
- 7301 +7 мин.,
- 7303 +4 мин.,
- 7306 +1 ч. 11 мин.,
- 7305 +40 мин.,
- 7405 +37 мин.,
- 7406 +25 мин.,
- 7408 + 41 мин.,
- 7308 + 39 мин.,
- 7310 +9 мин.,
- 7410 +20 мин.,
- 7407 +1 ч. 11 мин.,
- 7307 +30 мин.,
- 7412 +32 мин.,
- 7312 +30 мин.
Напомним, что утром 20 декабря киевляне и гости столицы начали сообщать о критических скачках напряжения.
Больше всего жалоб поступало от жителей левого берега столицы.
Из-за резких перепадов напряжения движение поездов по красной линии метрополитена осуществлялось от станции Академгородок до станции Арсенальная.
Движение по наземному участку было приостановлено, поэтому станции Лесная, Черниговская, Дарница и Левобережная были временно закрыли на вход.
Усилиями энергетиков также удалось возобновить движение по синей и зеленой линии метрополитена.
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Источник: КГГА, Виталий Кличко, Kyiv City Express