У Києві після стрибків напруги відновлено рух метро

Грудень, 20 в 9:20

20 грудня київським енергетикам вдалося ліквідували всі несправності, що стали причиною критичних перепадів напруги.

Оновлено о 09:20. Станом на цю годину рух поїздів на всіх лініях метрополітену відновлено.

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Також запрацювали на вхід станції Лісова, Чернігівська, Дарниця та Лівобережна.

– Енергетики ліквідували всі несправності. Перепрошуємо за тимчасові незручності! – повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

Нагадаємо, що вранці 20 грудня кияни та гості столиці почали повідомляти на критичні стрибки напруги.

Найбільше скарг надходило від жителів лівого берега столиці.

Через різкі перепади напруги рух поїздів червоною лінією метрополітену здійснювався від станції Академмістечко до станції Арсенальна.

Рух наземною ділянкою було призупинено, тому станції Лісова, Чернігівська, Дарниця та Лівобережна тимчасово зачинили на вхід.

Зусиллями енергетиків також вдалось відновити рух синьою та зеленою лініями метрополітену.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 300-ту добу.

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Джерело: КМДА, Віталій Кличко